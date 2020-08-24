Заболевшие С-19 из комсомольского дома-интерната вертолетом эвакуированы в Хабаровск

У пожилых людей диагностирована коронавирусная инфекция, сообщает пресс-служба краевого правительства.

Сегодня по поручению врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярёва в Комсомольск-на-Амуре с инспекцией отправился и.о. заместителя председателя правительства края Евгений Никонов. 20-го августа в местном доме-интерната для престарелых и инвалидов у 75 постояльцев диагностировали коронавирус нового типа. В минувшие выходные 37 человек были перевезены в Хабаровск и направлены в городскую больницу № 11.

Вчера поздно вечером Евгений Никонов, имеющий многолетний опыт во врачебном деле, лично осмотрел некоторых пациентов и ознакомился с условиями размещения в медучреждении.

«Я побывал в хабаровской горбольнице №11, куда из Комсомольска-на-Амуре доставили заболевших. Было принято решение о госпитализации пациентов Хабаровск, потому как люди пожилые — за 75-80 лет. Все они имеют массу сопутствующих заболеваний. В течение семи дней здесь их будут наблюдать, чтобы не допустить развития осложнений. В целом ситуация спокойная», — сообщил Евгений Никонов.

По сведениям главного врача Хабаровской горбольницы №11 Романа Цымбалюка, сейчас состояние пациентов оценивается как удовлетворительное и средней тяжести.

«В основном состояние пациентов обусловлено их текущими заболеваниями. При этом осложнений, вызванных COVID-19, не выявлено», — сообщил главный врач Хабаровской горбольницы №11 Роман Цымбалюк.

Он также сообщил, о том, что учреждение готово к разным сценариям развития событий: персонал прошел соответствующую подготовку, имеется запас лекарств. В госпитале, развернутом на базе 11-ой горбольницы, готовы разместить еще не менее 50 человек.

Сегодня и.о. заместителя председателя правительства края Евгений Никонов работает в Комсомольске-на-Амуре и оценивает текущую ситуацию на месте.

Отметим, правительством края уже предприняты дополнительные меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в комсомольском доме-интернате. Организовано ежедневное медицинское наблюдение за контактными, термометрия и врачебный осмотр всех постояльцев. Работа сотрудников осуществляется с учетом зонирования, исключающего их контакт с персоналом в других зонах. Организовано питание в комнатах, введен масочный режим.

Средств индивидуальной защиты, лекарственных препаратов имеется в достаточном количестве.



