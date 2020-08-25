Хабаровский С-19: в тяжелом состоянии — 14 человек

За минувшие сутки коронавирус выявлен у 68 человек

Среди заболевших большинство — в возрасте от 18-ти до 65-ти лет; семь пациентов старше 65 лет; шесть случаев заболевания среди детей и подростков.

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Всего в крае зарегистрировано 9 тыс 593 случая заболевания (рост +0,7% к 23 августа 2020 года), 83 человека скончались.

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«Активными» остаются 2 тыс 087 случаев заболевания, 14 человек — в тяжелом состоянии.

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Пневмония как проявление новой коронавирусной инфекции, зарегистрирована у 753 пациентов.

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Кроме того в стационарах края получает лечение 248 пациентов с диагнозом «внебольничная пневмония» и отрицательным результатом обследования на COVID-19.

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Под медицинским наблюдением в настоящее время состоит более 1,5 тыс. человек бывших в близком контакте с заболевшими.

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В крае выполнено более 225 тысяч исследований на новый коронавирус.



