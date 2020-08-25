«Доступная рыба» в регионе должна быть круглый год — Дегтярев

Объемы поставок рыбы по сниженным ценам в Хабаровском крае увеличены.

Сегодня врио губернатора края Михаил Дегтярев провел совещание по реализации проекта «Доступная рыба». Участие во встрече приняли ведущие рыбопромышленники края, а также представители торговых сетей.

Отмечалось, что несмотря на значительное снижение объемов промысла лосося в летнюю путину, объем поставок красной рыбы в розницу увеличен. В этом году жители края смогут приобрести около 600 тонн лососевых по социальной цене. В прошлом году этот показатель составлял около 460 тонн.

Первые поставки в торговые сети начались в конце прошлой недели. Горбушу можно приобрести за 135 рублей за килограмм, кету – 150, гольца – 130.

Кроме того, по поручению Михаила Дегтярева в рамках программы впервые за несколько лет увеличен объем поставок морской рыбы и других водно-биологических ресурсов. Жители края смогут приобрести около 400 тонн продукции по сниженным ценам.

На встрече состоялась острая дискуссия по дальнейшему развитию проекта и повышению доступности рыбы.

Одна из проблем, о которой говорят предприниматели – большие логистические затраты, что влияет на рентабельность. Кроме того, в мелкой рознице отсутствуют холодильные мощности, что мешает бизнесу приобретать крупные партии и планировать реализацию на долгосрочный период.

В связи с этим краевой минсельхоз прорабатывает возможность создания логистического центра со своими холодильными мощностями. Эта идея может быть реализована в рамках проекта «АгроХаб». Речь идет о создании крупного оптово-распределительного центра для хранения сельскохозяйственной продукции. Кроме того, прозвучало предложение о долгосрочной аренде складских помещений у местных предпринимателей при поддержке края.

«Можно сделать вывод, что программа работает, но вопросов накопилось немало. И мне непонятно, почему они не решались раньше. Тем не менее, благодарю предпринимателей и промышленников за участие в этом проекте. Однако подчеркну, что мы ждем еще более внимательного отношения к потребителю. В первую очередь – в плане цены. Мы никого «через колено» ломать, конечно, не будем, но рычаги воздействия у нас есть. Наше социальное партнерство надо укреплять в интересах жителей края», — подчеркнул Михаил Дегтярев.

Врио губернатора также отметил, что в регионе необходимо создать условия для того, чтобы рыба в рамках социального проекта продавалась круглый год.



