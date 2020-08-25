Адвокаты тоже плачут

У клиентов МТС-банка с карт украли почти два миллиона рублей. В кредитной организации начали внутреннюю проверку.

Со слов клиентов, злодеи сначала заблокировали их мобильные номера, затем поменяли на свои, получили доступ к счетам, онлайн-банкингу и похитили деньги. Известно, что большинство пострадавших пользовались услугами сотового оператора МТС.

Мне на номер МТС до сих пор звонят с претензиями, что я что-то кому-то должен. Купил вроде как свежую сим-карту, а она оказалась с плохой историей. В офисе попросили «маленько потерпеть». Терплю до сих пор. Впрочем, и другие банки «косячят».

Банк, верни мои деньги!

500 рублей мне возвратили через три месяца. Когда снова пришло SMS-сообщение с предложением взять кредит в Сбербанке, я его просто-напросто удалил. Но на мобильный телефон тут же позвонила девушка-оператор и начала настойчиво предлагать занять у финансового учреждения деньги на льготных основаниях. Дескать, являюсь постоянным и надежным клиентом их банка, и все такое…

Честно сказать, не выдержал и даже немного вспылил. Как только мог корректно попросил забыть номер моего сотового телефона. (Кстати, от домашнего аппарата я уже давно отказался: накладно, знаете ли.)

Не хотелось и жить взаймы. Конечно, всякое случается, но по возможности лучше от всего этого поберечься. Сами знаете: берешь чужие, а отдаешь свои. Еще и с нехилыми процентами. Как-то взял 15 тысяч на зубы, так меня оштрафовали за то, что я… досрочно погасил кредит.

«Любимый» банк не столько поразил слишком навязчивым сервисом, сколько не совсем обычной историей, которая приключилась со мной. Перед походом в магазин за продуктами я решил снять небольшую сумму — всего-то 500 рублей. Вот только банкомат мне выдал… половинку купюры. Она, кстати, хранится у меня до сих пор. А дальше началось, что называется, хождение по мукам. Но я дошел до заведующей отделением банка, которая отксерокопировала выданную половину банкноты и приняла у меня заявление, пообещав во всем разобраться.

Через какое-то время раздался звонок из Москвы, где мне тоже пообещали во всем разобраться. Правда, ни ответа, ни привета я так и не получил. И наверняка плюнул бы на все эти лишние хлопоты, если бы просто не жил по соседству с отделением банка. Поэтому как-то еще раз зашел. Что интересно, пришлось написать новое заявление. И деньги вернули. Через 3 месяца.

Бойтесь клиентов, гонорар дарящих

Опытный хабаровский юрист едва не стал жертвой клиента-мошенника. Этой историей поделился со мной Николай Криухин. Каждый день, читая комментарии к публикациям, он видит гневные выпады граждан на тему «все юристы — мошенники», «юристам нельзя доверять» и т.п. Истории же о том, что мошенником оказывается клиент, почему-то, по его же словам, воспринимаются обществом в штыки. И вот что Николай мне рассказал:

— На электронную почту пришло письмо от потенциальной клиентки – некоей Анны, которая спросила, смогу ли я представить ее интересы в суде. Я сообщил ей об условиях оказания своих услуг и о своем потенциальном согласии на работу с ней. Женщина прислала мне часть документов.

А через несколько дней вновь зазвонил мой рабочий телефон: Анна пожелала уточнить условия оказания услуг и немножко, для вида, поторговаться со мной, что ей не удалось. Мы договорились, что когда переданное судом дело дойдет, тогда мы заключим договор, она оформит доверенность и внесет оплату за мои услуги.

Впоследствии Анна еще раз написала на почту вопрос о том, что требуется от нее, чтобы я начал работать прямо сейчас: проконтролировал, не пришло ли дело в суд, и сразу ознакомился бы с ним и подготовил необходимые документы.

И тут появился мошенник… После моего письма Анна как будто исчезла. Но для меня уже не была новостью ее замедленная реакция, я спокойно ждал ее ответа.

Понедельник, 10 августа, 11 часов. Звонит Анна:

— Здравствуйте, Николай Валерьевич. Вы почему до сих пор не выслали мне договор?

— А должен был? Дела-то в суде еще нет!

— За что же вы тогда взяли с меня деньги?

— Я с вас денег не брал. Куда вы мне эти деньги перевели?

— Вы же сами написали номер карты…

— Назовите ее номер! (Все дело в том, что счета на оплату Анне я не выставлял, номера карты не давал, но, возможно, она пыталась перевести их мне по номеру телефона?)

— Карта Сбербанка, номер Кристины Ильгизовны Б…

Тут-то я и понял, что либо мою почту взломали, либо сама Анна «разводит» меня. Предложил ей пойти в полицию, сообщил о своем намерении тоже обратиться в органы.

Взлом своего почтового ящика я заподозрил еще накануне, поскольку при попытке войти в него через мобильное приложение система попросила заново ввести пароль. Также мне показалось, что было письмо от той самой Анны, которое исчезло.

Пароль я изменил, а Анну попросил повторно прислать мне свое письмо. Логи входов в мой почтовый ящик показали четко: он был взломан. В него заходили с браузера, которым я никогда не пользовался, и действительно вели от моего имени активную переписку, удалив ее впоследствии. Даже ответили от моего имени, что «оплата получена». Причем взлом почты длился ровно столько, сколько длилась переписка между взломавшим мой ящик мошенником и Анной.

В полиции я был через час после телефонного разговора. Заявление о мошенничестве было мной подано, уголовное дело уже возбуждено, и через день мне предстоит явиться на допрос к следователю.

Но история не закончилась. Анна сначала написала мне в WhatsApp, а потом позвонила уже с другого номера. От нее я узнал о себе много нового и интересного: я мошенник, я подтвердил получение денег, и ее не интересует ничего более, заявление она подает на меня.

Она передала трубку телефона якобы полицейскому, который вроде как принимал у нее заявление. Этот «полицейский» не смог членораздельно назвать свой отдел полиции, внятно произнести свою фамилию. Он также пытался обвинить меня в мошенничестве, на продиктованный номер по поданному мной заявлению реагировать явно не хотел.

Сразу после этого разговора WA Анны исчез из онлайна и больше не появлялся, а из профиля исчезла ее фотография. Меня до сих пор гложет вопрос: а была ли Анна?

В пользу того, что она такая же жертва мошенников, говорит то, что ее почтовый ящик, с которого велась переписка, подлинный: профиль на mail.ru создан давно; фотографии в профилях везде есть, они совпадают; судом действительно рассматривалось дело, переданное в суд; программа показывает, что номер телефона, с которого мне звонили, на самом деле принадлежит Анне. Кроме того, она прислала мне скан документа, который может быть только у нее: брачный договор.

В пользу того, что звонившая и писавшая мне женщина — не тот человек, за кого себя выдает, говорит следующее: паспорт, серия и номер которого указаны в присланном брачном договоре, в открытой базе данных МВД значится как недействительный. Сейчас я жду продолжения истории и надеюсь, что следствие все же установит мошенника, а пока предлагаю обсудить, кого же вы считаете мошенником в этой истории?

«Финико»: новый лохотрон?

Пирамида из Казани предлагает нам поиграть в благополучие. Сейчас на слуху у всех компания «Финико». И всех интересует вопрос: а она работает? Слишком сладкие условия…

Как рассказала Юлия Говоркова, социальные сети буквально завалены видеоотзывами, в которых люди демонстрируют какие-то немыслимые «котлеты» с деньгами. Итак, что же такое «Финико»?

На основной странице сайта нас встречает надпись, что суть «Финико» состоит в автоматической системе генерации прибыли. Этой фразой они и манят хомячков. Под автоматической генерацией прибыли имеются в виду торги криптовалютой и фиатной валютой. Якобы они научились работать постоянно в плюс. Мол, у них там сидят эксперты, которые ежедневно генерируют прибыль с помощью трейдинга.

Знакомая история, знаем мы одних таких экспертов, они точно такие же сказки рассказывали, только теперь почему-то создатели этой стратегии объявлены в розыск.

35 процентов прибыли, о которых все только и говорят, и есть основная фишка «финикинийцев». Допустим, вы хотите купить квартиру за 10 миллионов, но у вас есть только 3,5 миллиона. Что в такой ситуации будет делать здравомыслящий человек? Ну, либо продолжит копить, либо возьмет кредит. Но «Финико» предлагает сделать проще, просто дать им на 4 месяца ваши 3,5 миллиона. Они у них там полежат, а потом вам отдадут уже 10 миллионов, и квартира будет ваша. Здорово, правда?

Направленность на малограмотную аудиторию очевидна. Ну кто же не хочет мерседес или квартиру за треть цены? Сейчас компания начинает развивать новое направление (чтобы обеспечить прилив новых мечтателей).

Ребята не стали мелочиться и организовали кешбэк на все покупки по всему миру в 25 процентов. Правда, на чем основана такая щедрость – непонятно. Но какая разница, люди же все равно поверят. И побегут покупать доступ к этому кешбэку.

Для того чтобы жаждущие прибылей уж точно поняли, что все серьезно, у «Финико» есть раздел «Наследники». Так жертвам дают понять, что «пришли сюда на века», что даже наследники будут получать прибыль.

А вообще, «Финико», скорее, называется проект, сама компания носит название «Цифронкэпитал» и зарегистрирована она в Эстонии. Основной вид деятельности никак не связан с финансами. Компания должна заниматься программированием.

Что касается инвестиций, то вносить деньги в «Финико» можно только биткоинами. Думаю, понятно зачем это сделано: в РФ операции с криптовалютой не регулируются, и в случае чего компания ответственности нести не будет. Да к тому же после пополнения кошелька ваша и без того нерегулируемая валюта превращается в фантики под названием «цифрон», так называемую внутреннюю валюту «Финико».

На сайте Thefiniko.com нет вообще никаких данных о компании или ее деятельности, все тарифные планы и предложения расписаны на других лендингах. Получается, что и предъявить «Финико» будет нечего, поскольку она ничего не обещала, ведь обещания содержатся на других сайтах, за которые сервис ответственности не несет.

Чистейшая пирамида, рано или поздно лавочка прикроется.

Вадим Решетняк



