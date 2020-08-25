Заре навстречу

Стадион на улице Воровского в Хабаровске планируют сдать к концу августа

Что уж там, сдачу объекта ждали примерно так же, как чукча в чуме из известной песни. «Заря 27» должна была взойти еще прошлым летом.

По вине подрядчика срок открытия спортивного объекта сдвинулся почти на полгода. ООО «Предприятие Строймонтаж» по ряду причин не выполнило свои обязательства в срок. «Ведутся претензионные процедуры, по завершении которых к подрядчику будут применены штрафные санкции. На доделку объекта строителям потребовалось значительное время. Первая очередь спортивного сооружения сдана, а по второй (благоустройство) идет оформление заключения о соответствии построенного объекта. К концу августа планируем получить разрешение на ввод в эксплуатацию», — говорит заместитель директора по строительству МКУ «Служба заказчика по строительству и капитальному ремонту» Вячеслав Алябьев.

Работы ведутся в рамках регионального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».

— Воспитанники детских спортивных секций, особенно бейсболисты, с нетерпением ждут, когда смогут опробовать новое поле. Футболисты и игроки в бенди (зимой мы, конечно, организуем здесь каток) также готовятся активно использовать стадион для своих тренировок. Стоит отметить, что на газоне нанесена разметка и для малоформатного футбола 8х8. В краевой столице он набирает популярность, проводятся турниры среди взрослых и детей, — сообщил начальник городского управления по физической культуре, спорту и здравоохранению Александр Леонов.

Стадион «Заря 27» будет доступен для занятий круглый год. Зимой здесь будут заливать каток, летом посетители смогут заниматься футболом, бейсболом и игровыми видами спорта.

Стоимость объекта – 90 миллионов рублей, из них 37 миллионов выделил муниципальный бюджет, 17 – деньги краевой казны, остальное – средства федерального центра.



