В Хабаровском крае — всплеск заболеваемости коронавирусом

За минувшие сутки в регионе выявлено 125 новых заразившихся, сообщает минздрав региона.

Среди заболевших большинство в возрасте от 18-ти до 65-ти лет; 43 пациента старше 65-ти лет; один ребенок в возрасте трех лет.

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Всего в крае зарегистрировано 9 тыс 718 случаев заболевания (рост +1,3% к 24 августа 2020 года), 84 человека скончались.

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«Активными» остаются 2 тыс 129 случаев заболевания, 12 человек — в тяжелом состоянии. Выздоровевших — 7 тыс 505 человек.

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Пневмония как проявление новой коронавирусной инфекции, зарегистрирована у 756 пациентов. Кроме того в стационарах края получает лечение 265 пациентов с диагнозом «внебольничная пневмония» и отрицательным результатом обследования на COVID-19.

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Под медицинским наблюдением в настоящее время состоит около 1,3 тыс. человек бывших в близком контакте с заболевшими.

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В крае выполнено более 225 тысяч исследований на новый коронавирус.



