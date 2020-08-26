В Хабаровском крае ждут сильные дожди с ветром

Возможны подтопления дворов в ряде населенных пунктов

Пресс-служба ГУ МЧС по Хабаровскому краю предупреждает, что с приходом циклона на территории ожидается ухудшение метеоусловий. Наиболее неблагоприятная погода прогнозируется 28-29 августа на территории южных (Бикинский, Вяземский, им. Лазо) и центральных районов края (Хабаровский, Нанайский, Комсомольский, Солнечный, Амурский, Верхнебуреинский, Советско-Гаванский, Ванинский) а также — в Хабаровске и в Комсомольске-на-Амуре).

По прогнозу — сильные дожди, местами очень сильные, усиление ветра до 18-23 м/с.

По данным отдела мониторинга и прогнозирования Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю, выпавшие обильные осадки могут привести к кратковременным подтоплениям придворовых территорий из-за неисправности и засорения ливневых стоков и водоотводов, подъемам уровней воды в малых реках с подтоплением низкопойменных мест, размытием грунтовых покрытий на местных дорогах. Также существует вероятность нарушений в работе объектов ЖКХ и энергетики, вызванных осадками и порывистым ветром.



