Правительство Хабаровского края заплатит жителям за африканскую чуму

Жителям края, у которых изъяли больных свиней или продукты животноводства, окажут материальную помощь.

Пока принято 44 заявления от пострадавших от чумы свиней. Первые выплаты поступят на счета к середине сентября.

В Хабаровском крае продолжают действовать ограничительные мероприятия, связанные с выявлением африканской чумы свиней. С 8 августа специалистами организовано изъятие и уничтожение свиней в районах, где выявлены очаги заболеваемости. В нескольких районах очаги удалось ликвидировать. Однако распространение заболеваемости затормозить не удалось. Так, на днях два новых очага специалисты выявили в Хабаровском районе.

В краевом управлении ветеринарии уточнили, что речь идет о двух личных подсобных хозяйствах в селах Некрасовка и Казакевичево. Соответствующие распоряжения о введении ограничительных и карантинных мероприятий подписаны. Специалисты приступили к работе. В соответствии с требованиями законодательства, свиньи в этих хозяйствах, а также в границах первой угрожаемой зоны, подлежат уничтожению.

Параллельно в ряде населенных пунктов Хабаровского района после уничтожения свинопоголовья отменен карантин. Речь идет о селах Бычиха и Новотроицкое. На этих территориях разрешено заниматься разведением сельскохозяйственных животных за исключением свиней.

Параллельно специалисты организовали выездные консультации по приему заявлений на выплаты компенсаций. Все необходимые документы владельцам хозяйств помогают заполнить работники ветеринарной службы. Материальную помощь получат жители края, а также организации у которых в связи с АЧС изъяли свиней либо продукцию животноводства.



