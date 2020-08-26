Большой Амур придёт в Хабаровск в начале сентября

По последним прогнозам, уровень Амура у краевого центра поднимется до 580 см.

По данным пресс-службы МЧС по Хабаровскому краю, в настоящее время гребень амурского паводка проходит на территории ЕАО у села Нагибово. Согласно прогнозу, его смещение к Хабаровску ожидается в конце августа с отметкой 450 см. При сложившихся гидрометеорологических условиях в первой декаде сентября ожидается подъем до отметки 500-580 см (неблагоприятное явление – 450 см, опасное явление – 600 см).

По информации Дальневосточного УГМС, у Хабаровска сегодня уровень воды составил 404 см, в течении двух суток ожидается подъем уровня воды на 25-30 см.

На Тунгуске у села Архангеловка пойма затоплена на глубину 2,7 м без ущерба для жителей, в ближайшие сутки возможен подъем воды на 5-10 см за счет местного стока, вызванного выпадением осадков.

На реке Кур у села Новокуровка наблюдается спад уровня воды, пойма подтоплена на 2,2 м. На реке Уссури в пределах края отмечается спад уровней воды, но сохраняется подтопление поймы на 0,6-1,2 м. На Амурской протоке у села Казакевичево пойма затоплена на 0,9 м. В Верхнебуреинском районе на Бурее наблюдается спад, пойма у села Усть-Умальта затоплена на 0,6 м.

На реке Амгунь в нижнем течении продолжается подъем уровня воды на 8-12 см за сутки, на участке П.Осипенко — Удинское и на притоке Нимелен у села Тимченко пойма затоплена на 0,2-0,9 м. Сохранятся подтопление поймы на 0,1 м на реке Манома.

Уровни воды на реках края на утро 26 августа 2020 года

Хабаровский район:

с. Архангеловка, Тунгуска — уровень 1017 см (-2 см за сутки) при неблагоприятном явлении — 1000 см, опасном явлении — 1080 см.

Новокуровка, река Кур — уровень 629 см (-19 см за сутки), при неблагоприятном явлении — 650 см, опасном явлении — 740 см.

Уровень воды на реке Амур:

у Хабаровска составил 404 см (+14 см за сутки), при неблагоприятном явлении – 450 см, опасном явлении – 600 см.

у с. Елабуга Хабаровского района – уровень 420 см (+17 см за сутки), при неблагоприятном явлении – 450 см, опасном явлении – 550 см.

у с. Троицкое Нанайского района — уровень 268 см (+13 см за сутки), при неблагоприятном явлении – 380 см, опасном явлении – 450 см.

у с. Малмыж Нанайского района — уровень 321 см (+19 см за сутки).

у Комсомольска-на-Амуре — уровень 306 см (+18 см за сутки), при неблагоприятном явлении — 450 см, опасном явлении — 650 см.

На реках Хабаровского края гидрологическая обстановка и её мониторинг ведётся постоянно и находится на постоянном контроле спасательных служб и территориальной подсистемы РСЧС.



