Михаил Дегтярев выйдет на «прямую»

Врио губернатора будет готов ответить на вопросы жителей Хабаровского края

Первого сентября в 19.00 состоится «Прямая линия с Михаилом Дегтярёвым». Это диалог исполняющего обязанности главы региона с жителями Хабаровского края и журналистами.

Прямая трансляция будет организована в эфире телеканала Губерния и Хабаровской студии телевидения, в YouTube, а также в личном аккаунте Михаила Дегтярёва соцсети Инстаграм.

Задать свой вопрос исполняющему обязанности губернатора можно в мессенджере WhatsApp по номеру 8-924-104-44-71. Также у пользователей есть возможность записать свой вопрос на камеру телефона и отправить обращение в видеоформате.

Кроме того, организована телефонная линия по номеру: (4212) 40-22-22 (в рабочие дни с 9.00 до 18.00).

Прием звонков и сообщений начнется 27 августа.



