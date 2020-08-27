225 тыс исследований на коронавирус сделано в Хабаровском крае

За минувшие сутки выявлено 77 случаев заболевания

Среди заболевших большинство в возрасте от 18-ти до 65-ти лет; 15 пациентов старше 65 лет; трое детей в возрасте от девяти до 12-ти лет.

Всего в крае зарегистрировано 9 тыс 795 случаев заболевания (рост +0,8% к 25 августа 2020 года), 85 человек — скончались. Вылечились — 7 тыс 609 человек.

«Активными» остаются 2 тыс 101 случай заболевания, из них 13 в тяжелом состоянии.

Пневмония как проявление новой коронавирусной инфекции, зарегистрирована у 750 пациентов. Кроме того в стационарах края получает лечение 264 пациента с диагнозом «внебольничная пневмония» и отрицательным результатом обследования на COVID-19.

Под медицинским наблюдением в настоящее время состоит около 1,1 тыс. человек бывших в близком контакте с заболевшими.

В крае выполнено более 225 тысяч исследований на новый коронавирус.



