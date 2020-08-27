Жильцы дома с ул. Зои Космодемьянской сегодня будут с квартирами

Пока жилье — маневренный фонд, но через два года возможна приватизация

Как рассказала начальник городского управления жилищного фонда и приватизации жилья Светлана Верещагина, договоры о вселении в помещения маневренного фонда в доме №21 по улице Аэродромной уже подписали 11 из 15-ти семей, оставшихся без крова. Еще четыре документа – на стадии подготовки и рассмотрения.

Напомним, что вечером 9 апреля хабаровчанам пришлось спешно покинуть свои квартиры в №22 по улице Зои Космодемьянской из-за того, что здание начало рушиться. На место происшествия тогда прибыли специалисты администрации города Хабаровска и спасатели. К полуночи все 33 человека были эвакуированы. Все они, согласно муниципальной программе социальной поддержки граждан в чрезвычайных ситуациях, были оперативно обеспечены предметами первой необходимости.

В день происшествия абсолютно всем – и собственникам жилых помещений, и тем, кто занимал аварийные квартиры по социальному найму, было предложено заселиться в помещения городского маневренного фонда. Обосноваться в нем тогда согласился только один из жильцов. Остальные устроились у родных и близких, либо сняли жилье. Теперь время их кочевой жизни заканчивается.

В июне текущего года 23 жилых помещения в доме №21 по улице Аэродромной были переданы из государственной собственности Хабаровского края в муниципальную собственность городского округа «Город Хабаровск» для расселения граждан, пострадавших в результате обрушения вышеуказанной постройки. Однако передача квартир произошла без указания в документах их целевого назначения, поэтому они были зарегистрированы в качестве помещений городского маневренного фонда.

«Да, сейчас хабаровчане заселяются в новое жилье как в маневренное, но, согласно условиям договора, по истечении двух лет (такой срок определен жилищным законодательством) собственники квадратных метров в разрушенном доме смогут решить вопрос с изменением статуса квартир – заключить с муниципалитетом договор мены или оформить квартиры в соцнайм с возможностью последующей приватизации», — пояснила Светлана Верещагина.

Чем быстрее горожане получат на руки ключи и договоры, тем скорее они смогут въехать в новые квартиры. Выдавать их им будут с завтрашнего дня в муниципальном жилищном отделе по Центральному, Краснофлотскому и Кировскому районам Хабаровска, расположенном на улице Руднева,41.

Все потенциальные новоселы уже загодя побывали в подготовленных для них квартирах. Увиденным остались довольны. Отметим, что дом №21 по улице Аэродромной, построенный в рамках краевой программы, был сдан в эксплуатацию в конце прошлого года. Он десятиэтажный, четырехподъездный, на 279 квартир, 70 из них получили в пользование сироты.

Для переселенцев из дома №22 по улице Зои Космодемьянской подготовлено 23 квартиры (21 – в первом подъезде и 2 – в четвертом) – заселяться можно хоть сейчас. Все – однокомнатные, площадью в 33-34 квадратных метра. В них выполнен ремонт, установлены счетчики электричества и воды, современные радиаторы с датчиками тепла, сантехника, вытяжная вентиляция в комнатах, пожарная сигнализация, энергосберегающие кухонные плиты, а в совмещенном санузле есть даже шланг для пожаротушения.

Имеются все коммунальные ресурсы – отопление, горячая и холодная вода. Телевидением и интернетом жильцы также обеспечены. Работают лифты. Во дворе – парковки для автомобилей, тротуары и две детские игровые площадки, расположенные с обеих сторон дома.

Практически в шаговой доступности, в микрорайоне «Второй Хабаровск», есть вся социальная инфраструктура – школа, детские сады, магазины, поликлиники, предприятия сферы бытового обслуживания, остановки общественного транспорта.



