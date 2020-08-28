Повышенная готовность: Хабаровск готовит насосы

В городе собираются строить дамбы и закрывать пассажирскую навигацию. Амур, возможно, поднимется выше 5,5 метров.

Режим повышенной готовности планируется ввести в Хабаровске из-за подъема уровня Амура и прогнозируемых мощных ливней. Постановление об этом уже подготовлено мэрией и находится на стадии согласования. Его подписание – вопрос ближайших дней.

«На основании прогнозов о стремительном подъеме уровня Амура и прохождении над регионом мощного циклона, сопровождающегося обильными ливнями, было принято решение о введении режима повышенной готовности на территории Хабаровска. Прежде всего, он вводится для органов и сил звена РСЧС. При нем аварийные бригады энергетиков и коммунальщиков, муниципальные спасатели переходят на усиленный режим работы, заступают на круглосуточные дежурства. Также ведется расконсервация имущества городского резерва», — рассказал начальник городского управления по делам ГО и ЧС Андрей Акимов.

В краевой столице уже определены места, где могут быть развернуты мощные перекачивающие установки. Ведется информирование население о возможном подтоплении: дачников просят вывезти урожай с участков, а имущество, которое невозможно эвакуировать, поднять для сохранности на возвышенности.

Также ведется межведомственная работа, уточняются планы и зоны ответственности служб, предприятий и организаций.

«Сейчас уровень подъема Амура немного замедлился. Есть шанс, что гребень паводка просядет, не достигнув Хабаровска. Гидрологи уже говорят о том, что вода не дойдет до прогнозируемой угрожающей отметки в 5,8 метров. Но это лишь предварительные данные: ежедневно они будут корректироваться соответственно обстановке», — отметил Акимов.

Согласно прогнозу хабаровского гидрометцентра, к 28 — 30 августа ожидается повышение уровня главной водной артерии края до 500 — 580 сантиметров, что для краевого центра весьма неблагоприятно.

В числе превентивных мер, призванных спасти Хабаровск от «большой воды», рассматриваются создание насыпных дамб на стадионе им. Ленина, в Амурском затоне, на улицах Правобережной, Богачева, Минусинской и Вилюйской.

В случае необходимости, мощные насосные установки заработают в районе арены «Ерофей», на Богачева и Вилюйской.

Также, в целях обеспечения безопасности хабаровчан, по достижению уровня Амура в 530 см будет прекращено выполнение пассажирских перевозок на островную часть города.



