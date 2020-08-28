Более 2 тыс человек болеют коронавирусом в Хабаровском крае

За минувшие сутки в регионе выявлено 65 человек, заразившихся С-19.

Среди заболевших большинство в возрасте от 18-ти до 65-ти лет; 12 пациентов старше 65-ти лет; трое детей и подростков в возрасте от года до 17-ти лет.

Всего в крае зарегистрировано 9 тыс 860 случаев заболевания (рост +0,66% к 26 августа 2020 года), 86 человек скончались.

«Активными» остаются 2 тыс 080 случаев заболевания, 14 человек — в тяжелом состоянии.

Пневмония как проявление новой коронавирусной инфекции, зарегистрирована у 752 пациентов. Кроме того в стационарах края получает лечение 263 пациента с диагнозом «внебольничная пневмония» и отрицательным результатом обследования на COVID-19.

Под медицинским наблюдением в настоящее время состоит около 1,1 тыс. человек бывших в близком контакте с заболевшими.

В крае выполнено более 225 тысяч исследований на новый коронавирус.