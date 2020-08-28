Фермер Утробин: премьер-министр – он как мой сосед по даче

Неделю назад премьер-министр России Михаил Мишустин в Благовещенске встречался с теми, кто взял в пользование «дальневосточный гектар». Среди них — известный в Хабаровске фермер, спортсмен и блогер Михаил Утробин

Уже сейчас Михаилу не хватает своего надела, поэтому Мишустин согласился с тем, что успешным пользователям земли нужно выделять дополнительные гектары. Михаилу Утробину это поможет расшириться, и сотни килограммов сыров и мороженого продавать, в том числе, за рубеж, в Юго-Восточную Азию. Да-да, хабаровские фермеры и экспорт продукции высокого качества — это реальность.

Часть первая, официальная

Хабаровский фермер Михаил Утробин — человек общительный. Он не стал дожидаться, пока все сядут за стол для разговора, а поймал премьера Мишустина до начала официоза.

— Честно говоря, я человек не стеснительный. Чем закончилось? Забегу вперед, чтобы понимать атмосферу встречи. Я говорю: «Михаил Владимирович, давайте сфотографируемся!». Он сначала растерялся, но потом с радостью согласился. И вот это общение, пока настраивали фотоаппараты, оно было непринужденным. Если бы я не знал, что это премьер-министр, я бы подумал, что это мой сосед по даче, — рассказывает Михаил Утробин. — Общение было простым, вот чем я могу поделиться на уровне эмоций. А если предметно, я задал вопрос, который интересен мне, интересен другим получателям «дальневосточного гектара», которые хотят заниматься только сельским хозяйством. Вот смотрите, мне на одну корову надо не менее трех гектаров земли, у меня в планах, скажем, 30 коров. Значит, мне надо минимум 90 гектаров. Поэтому прозвучало предложение – давать «дальневосточный гектар» повторно тем, кто себя хорошо зарекомендовал, эффективно использовал землю. На что я услышал вполне резонный ответ: на Дальнем Востоке сотни миллионов гектаров свободной земли, поэтому надо поддерживать и помогать успешным предпринимателям, которые заботятся и о своей семье, и о своем крае. Таков был ответ Михаила Мишустина.

Понятно, что прежде чем расширяться, Михаилу Утробину нужно найти деньги, выбрать качественный кусок земли, чтобы там было электричество, а гектар не тонул в болоте. Но это — недалекое будущее. И для Утробина оно настанет непременно, потому что сейчас у него на гектаре грамотный сельский капитализм, где главное — высококачественные продукты: молоко, сливки, творог, йогурты, сыры и мороженое.

С чего начинается ферма

Михаила Утробина никогда не учили как правильно любить землю. Его родители не были крестьянами, сам Михаил работал в крупном системном бизнесе и вот, несколько лет назад, решил взять «дальневосточный гектар», чтобы попробовать. Понять для себя: сможет сделать что-то на земле или нет, поскольку привык проверять чужой скепсис своим опытом, своими руками. Ему говорили: дальневосточная земля — это риск, участок могут забрать, ввязываться не стоит. Но Михаил, сев на велосипед, отправился искать свой гектар.

— Люди часто не хотят слышать что им говорят. Им предлагают: выберите землю, а они слышат это как «вам дают землю». Но главное — выбрать. Там должна быть дорога, должно быть электричество, там должно быть красиво, не должно быть болота. И ты должен сам обследовать местность и, если понравится, брать участок. Я спортсмен, сам устроил несколько велопоходов, глянул, что за земля есть в радиусе 70 километров от Хабаровска, и нашел «свой» участок, — рассказывает Михаил.

— Но денег, которые у меня были, мне хватило бы только на фундамент дома. Квартирный вопрос у меня, кстати, до сих пор не решен. Но я не хотел «закапывать» последние деньги в землю, гектар должен работать. И стал думать как. Начал искать в этом направлении, выяснил, что есть поддержка в местном минсельхозе. Кинул клич, нашлись несколько человек, готовых вложить вместе со мной деньги в производство молока.

Потом появилась информация о том, что в крае дают гранты по линии министерства сельского хозяйства. Где-то в течение четырех месяцев я дорабатывал свой проект, писал бизнес-план, в итоге выиграл конкурс и получил грант «Начинающий фермер». Это были три миллиона рублей, потребность в инвесторах сразу отпала. С тех пор прошло три года.

В 2018-м, в мае, я построил коровник, сделал дороги, сделал скважину, свет провел. Уже в августе того же года привез племенных «голштинов» — это молочная порода коров, они стали телиться, ну и после отёла пошло молоко. Это был декабрь 2018-го. И я сразу выбрал стратегию продавать готовый продукт, а не сырье, — вспоминает Утробин.

Сначала технология была очень простой. Михаил вместе с женой учились делать пастеризованное молоко в домашних условиях. Через какое-то время, когда надои увеличились, нашли женщину-технолога, она уже два года помогает на утробинской ферме. Теперь тут — пастеризованное молоко, соответствующее ГОСТу, сливки, творог, йогурты, кефиры.

Горести и сладости

В Хабаровске у Михаила две точки сбыта. Для контроля качества фермер ведет блог, вся цепь производства как на ладони. Люди видят, что продукция фермы Утробина настоящая, а не сделанная из разведенного сухого молока. Лучше рекламы сейчас и не придумаешь. Такая открытость производства, по мнению «гектарщика», позволила его хозяйству опередить других фермеров. Ну и приобрести себе постоянных и благодарных клиентов. Именно потому, что Утробин дорожит своим именем, он не делает «суррогатного» молока и прочих околомолочных продуктов. Такой вот старый новый сельский капитализм.

Михаил рассказывает: было дело, когда гулял с дочерью по городу, не мог купить ей мороженого, денег не было. А еще его обманули подрядчики на 700 тысяч рублей, сейчас есть выигранное решение суда, но вернуть деньги невозможно, у фирмы-ответчика лишь уставной капитал на 10 тысяч рублей. Было и такое, что ветеринар уходила в запой.

— Ко мне в «Инстаграме» обращаются сотни человек за год с вопросом: реально это зарабатывать на гектаре или нет? Я никому пыль в глаза не пускаю, есть определенные препоны в этом бизнесе. Но это все — рабочие моменты. Где-то надо проявить волю, характер. Надо все проверять на своем опыте. Есть люди, которые в гектарном бизнесе уже делают успехи, надо у них спрашивать, они опытом поделятся, — обещает фермер.

Мороженое стало для Михаила тем самым пунктиком, точкой роста. Не можешь купить дочери мороженое – делай его. Сейчас в хозяйстве Михаила делают холодные сладости с несколькими десятками вкусов, есть с дальневосточными ягодами. Это единственное на Дальнем Востоке мороженое, которое соответствует ГОСТу, а не техническим условиям.





Именно десерты позволили крестьянскому хозяйству Михаила выйти за границы России. Во время Восточного экономического форума у точки, где продавалось утробинское мороженое, стояла очередь из пятидесяти человек. Были там и бизнесмены из Юго-Восточной Азии, оценившие хабаровские десерты. Вот с мороженым Михаил и пойдет на международный рынок.

А еще повезет за границу свои сыры. Их варит опытный технолог, проживший несколько лет в Новой Зеландии и получивший там дополнительное образование. Сейчас на все сыры готовят документы, чтобы продавать их не только в России, но и в Евразийском союзе. Ну а экспорт сыров и мороженого в страны АТР начнется через два года — в 2022-м.

Шире гектары

Это, может быть, случится нескоро, но случится обязательно. Утробинская ферма готовится к тому, чтобы продавать продукцию на всей территории Хабаровского края. Нашелся инвестор, на ферме заведут уже 130 коров. Сейчас, как говорит Михаил, у него работает слишком много людей – целых 14 человек. Но это все оправдано расширением хозяйства. Будет больше коров, станет больше молока. А люди уже обучены и проверены. Добавить зарплаты — и вперед, к новым литрам йогуртов, сливок и другой молочки.

У фермера Утробина много регалий — и лучший сельхозпроект Хабаровского края, и лучший проект Дальнего Востока, и даже лучший гектарщик во всей стране. Это приятно. Но приятнее другое – когда за твоим мороженым стоит огромная очередь, а молоко люди пьют с удовольствием. Особый талант – людей радовать и с премьером разговаривать как с соседом по даче.

Степан Шишкин



