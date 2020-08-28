ЖКХ и здоровье: Дегтяреву пишут в соцсетях

За месяц в Инстаграм-аккаунт врио губернатора Михаила Дегтярева поступило более тысячи сообщений.

Каждое сообщение было зафиксировано системой «Инцидент Менеджмент». Система в режиме онлайн мониторит сообщения граждан в комментариях, которые они оставляют в открытых аккаунтах в социальных сетях, в том числе на официальных страницах органов власти.

Чаще всего граждане писали о проблемах по благоустройству и ЖКХ (192 сообщения), здравоохранению и мерам по борьбе с коронавирусной инфекцией (188), поднимали вопросы о качестве ремонта и содержания дорог в крае (171), о доступности образования и начале нового учебного года в школах и вузах (133), о качестве социального обслуживания и защите населения (90). Также жители задавали вопросы о поддержке экономики и бизнеса, развития физической культуры и спорта.

«Рост сообщений говорит о стремлении жителей края донести до врио губернатора края достоверную картину положения дел в регионе, обозначить важные и действительно волнующие каждого человека проблемы. Система «Инцидент Менеджмент» позволяет это сделать оперативно и напрямую, а полученный ответ увидеть любому пользователю социальных сетей», — отметили в главном управлении внутренней политики правительства края.

Следует отметить, что система «Инцидент Менеджмент» работает в крае уже два года и дает возможность пользователям социальных сетей обратиться к органам исполнительной власти края, органам местного самоуправления с конкретной проблемой и получить на нее ответ. Все поступающие вопросы внимательно изучаются, по некоторым врио губернатора края даны поручения или уже приняты управленческие решения. Примером алгоритма такого взаимодействия населения и власти можно назвать недавнюю рабочую поездку Михаила Дегтярёва в Верхнебуреинский муниципальный район.

«По итогам двухдневной рабочей поездки врио губернатора края только в дорожную отрасль района решено направить свыше 100 млн рублей, в том числе 6 млн рублей на находящийся в аварийном состоянии Сутырский мост в Тырме. На месте рассмотрены вопросы строительства школьного стадиона в Новом Ургале и морга в Тырме, которые жители этих сел многократно поднимали в социальных сетях. Появились перспективы реализации концессионного проекта по реконструкции взлетной полосы местного аэропорта в Чегдомыне и многие другие», — сообщает глава муниципального района Алексей Маслов.



