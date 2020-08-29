87 смертей от коронавируса в Хабаровском крае

За минувшие сутки инфекция выявлена у 50 человек.

Среди заболевших большинство в возрасте от 18-ти до 65-ти лет; четверо пациентов старше 65 лет; один ребенок в возрасте двух лет, сообщает региональный минздрав в Инстаграме.

Всего в крае зарегистрировано 9 тыс 910 случаев заболевания (рост +0,5% к 27 августа 2020 года), 87 человек скончались. Вылечились 7 тыс 769 человек.

«Активными» остаются 2054 случаев заболевания, из них 14 в тяжелом состоянии.

Пневмония как проявление новой коронавирусной инфекции, зарегистрирована у 741 пациента. Кроме того в стационарах края получает лечение 269 пациентов с диагнозом «внебольничная пневмония» и отрицательным результатом обследования на COVID-19.

Под медицинским наблюдением в настоящее время состоит более одной тысячи человек бывших в близком контакте с заболевшими.

В крае выполнено более 230 тысяч исследований на новый коронавирус.



