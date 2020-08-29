На левом берегу Амура дачи уходят под воду

На островах Кабельный, Большой Уссурийский и Дачный, расположенных на левом берегу Амура напротив Хабаровска, начались подтопления садоводческих обществ.

На утро субботы, 29 августа, вода залила 115 дач. Как сообщает ГУ МЧС по региону, повышенную водность дают мелкие внутренние водоемы, озера, протоки, подпитывающиеся грунтовыми водами, образовавшимися после дождей.

Растет уровень воды и в русле самой реки — он составляет 435 см, а при 450 см традиционно начинается активное затопление островной части, сообщает пресс-служба правительства края.

Сейчас на островах дежурят 3 патрульные группы МЧС, которые оповещают людей об угрозе, а также следят за развитием событий и, в случае необходимости, готовы прийти на помощь. Патрули сообщают, что дачники уже на прошлых выходных начали собирать и вывозить урожай с острова, продолжают это делать и сейчас. Кто смог, вывез не только овощи, но и личные вещи.

На острова ходили теплоходы, но многие сделали это на собственных катерах, при этом помогая и соседям. С отметки 430 см движение теплоходов согласно правилам транспортной безопасности может быть приостановлено.

«Ситуация с подтоплениями угрожает не только пригороду Хабаровска, но и другим точкам края. Сложная обстановка возникла в селах Кукан и Корсаково-2 в Хабаровском районе, где еще с 15 августа подтоплено 14 придомовых территорий. Установлено наблюдение за реками южных районов. Специально для этого из Москвы прибыл десант московских спасателей, которые с помощью беспилотников организовали фото- и видеосъемку. Летательные аппараты работают на высоте от 150 до полутора тысяч метров и фиксируют изменения в реках на дистанции более 40 километров», — уточнили к комитете правительства края по гражданской защите.

В целом за ситуацией с паводками следят как в МЧС, так и в правительстве края, где специально для этого есть отдельные спасательные формирования. Работает и служба по ГО и ЧС администрации города Хабаровска.

Общая численность группировки всех ведомств в регионе насчитывает около 8 тысяч человек личного состава и 2 тысячи единиц техники. В крае сформирован материальный резерв для ликвидации возможных ЧС на сумму в 850 млн рублей.

В ближайшие двое суток у краевой столицы прогнозируется подъем воды еще на 15-20 см. Пойма реки у города затоплена на глубину 127 см. Критическая отметка для города начинается с 600 см. В зону риска вдоль Амура также попадают села Елабуга и Богородское.

Кроме того, растут уровни воды в реках Амгунь, Бурея, Кур, Тунгуска, Манома, там отмечаются затопления поймы. К началу следующей недели после дождей возможно формирование дождевых паводков и на южных реках. Риск затопления низких мест, сенокосов актуален для Вяземского, Бикинского районов и района имени Лазо.



