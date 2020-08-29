В крае один такой

Спецкор газеты «Молодой дальневосточник XXI век» Андрей Канев стал лауреатом VI конкурса ОНФ «Правда и справедливость»

Статья Канева под ироничным заголовком « Если б я был бичом » (в интернет-варианте «Каково живется людям возле свалок в Хабаровске») посвящена проблеме городских свалок. После публикации помойки были убраны.

Андрей Канев побеждает в конкурсе ОНФ «Правда и справедливость» уже во второй раз. Первый раз журналист стал лауреатом в 2018 году со статьей об экологических проблемах поселка Чегдомын. Наградой стала денежная премия и поездка в Калининград на медиафорум ОНФ, который посетил президент России Владимир Путин.

Также стоит отметить, что в Хабаровском крае Канев стал единственным победителем «Правды и справедливости» (от Свердловской области, например, лауреатами стало 10 журналистов из различных СМИ).

По итогам заявочной кампании более 2 тысяч региональных журналистов из всех 85 регионов страны представили на конкурс 6327 конкурсных работ, которые посвящены вопросам реализации нацпроектов и проблемам коррупции. Кроме того, новшеством этого года стала тема «ОНФ: мы там, где нужна помощь» по освещению ситуаций, в которых благодаря вмешательству активистов Народного фронта удалось решить проблему граждан. В результате двух туров лауреатами конкурса стали 437 региональных журналистов.



