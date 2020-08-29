Дегтярев уехал на юг

Михаил Дегтярев побывает в Вяземском, Бикинском и имени Лазо районах.

Сегодня началась рабочая поездка врио губернатора Хабаровского края по южным районам.

Рабочая поездка врио губернатора начнётся с посещения сельскохозяйственного кооператива в селе Капитоновка. Михаил Дегтярев также посетит детско-юношескую спортивную школу в городе Вяземский, станцию очистки воды в селе Ааван, построенную в рамках федерального проекта «Чистая вода».

В Бикинском районе врио главы региона проверит готовность школ к новому учебному году, осмотрит гидротехнические сооружения.

Рабочая поездка Михаила Дегтярёва продолжится на следующий день в районе им. Лазо. После осмотра социальных объектов врио губернатора края посетит деревоперерабатывающие предприятия ООО «Восточная торговая компания» и АО «Римбунан Хиджау МДФ».



