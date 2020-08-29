Мэр Кравчук «зачистит» Хабаровск

Избавить улицы Хабаровска от торговых павильонов и киосков, имеющих неухоженный и неприглядный вид, намерен мэр краевой столицы.

Кравчук дал поручение структурным подразделениям городской администрации провести инвентаризацию торговых точек и поработать с владельцами тех из них, что давно утратили приличный внешний вид, сообщает пресс-служба мэрии.

«Неухоженные, неприглядные, исписанные безобразными граффити уличные торговые павильоны и киоски портят красоту хабаровских улиц. Нужно срочно провести полную инвентаризацию и взять «на карандаш» такие объекты. Необходимо убедить их хозяев привести торговые точки в порядок: подкрасить, заменить вышедшие из строя конструкции, очистить от объявлений, смыть надписи. В конце концов, это в их же собственных интересах: к нарядному и чистому ларьку покупатель пойдет с большим удовольствием, чем к грязному и облезлому. Если кто-то из предпринимателей этого не понимает, тогда уже мы будем думать – продлить ли с таким бизнесменом договор аренды земли под торговую точку в будущем и давать ли ему разрешение на размещение на ней ларька», — дал на этой неделе поручение структурным подразделениям мэрии Сергей Кравчук.

Как рассказала начальник отдела городского управления торговли Елена Тринцукова, на сегодняшний день инвентаризация уже близится к финишу: осталось только обобщить информацию по районам и сверстать общей список.

«Сейчас в Хабаровске насчитывается около 1700 нестационарных объектов торговли. Совместно с городскими департаментами архитектуры и муниципальной собственности, комитетами по управлению районами города мы уже почти завершили их обследование. Стоит отметить, что больше всего торговых павильонов и киосков, требующих ремонта, расположено в Индустриальном районе — около трех десятков. Полтора десятка – в Железнодорожном, по десятку – в Кировском и Краснофлотском. По Центральному району подсчет еще ведется, но едва ли там наберется больше десятка киосков, нуждающихся в «косметике», — рассказала она.

По словам Елены Тринцуковой, после составления общего перечня таких объектов, специалисты городской администрации будут связываться с их собственниками, которым вручат уведомления о том, что принадлежащие им торговые павильоны и киоски необходимо привести в надлежащее состояние.

«Это работа не одного дня, но оповестить предпринимателей постараемся в кратчайшие сроки, чтобы они успели отремонтировать свои объекты до наступления холодов. Хочу отметить, что в сфере торговли в Хабаровске работают довольно ответственные люди, которые на такие уведомления реагируют адекватно и принимают меры к устранению недостатков», — отметила Елена Тринцукова.

А вот с заброшенными ларьками, уродующими облик города, решить проблемы, по ее словам, быстро не получится при всем желании. Снести пустующие киоски не позволяет закон.

Для этого необходимо сначала найти хозяев, потребовать от них убрать сооружения, и только в случае, если они не сделают этого в добровольном порядке, торговые точки можно будет демонтировать. Зачастую специалисты городского профильного управления обращаются в полицию с просьбой отыскать владельцев ларьков и поиски эти порою длятся месяцами.



