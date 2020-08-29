В Хабаровске посчитали участников субботнего протеста

Очередная несанкционированная акция в Хабаровске вновь показала спад активности. Она смогла собрать лишь 1200 человек.

Люди по-прежнему предъявляют требования провести суд над экс-губернатором края в регионе, а также сделать процесс открытым. Напомним, что проведение акций является несанкционированным, поэтому правоохранительные органы продолжают принимать меры по обеспечению безопасности граждан и общественного правопорядка.

Так, в период с 11 июля зарегистрировано, в том числе с применением специальных средств автоматической фиксации 4117 административных правонарушений, совершенных участниками «автопробегов».

Сотрудниками органов внутренних дел составлен 161 протокол об административных правонарушениях в отношении участников несанкционированных митингов. Судом рассмотрено 142 материала, арестованы были 19 человек.



