62 новых случая коронавируса в Хабаровском крае





В числе заразившихся — шестеро детей, сообщает минздрав региона.

За сутки в крае зарегистрировано 62 новых случаев заболевания среди жителей городов Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре.

Среди заболевших большинство в возрасте от 18-ти до 65-ти лет; 12 пациентов старше 65-ти лет; шестеро детей в возрасте от года до девяти лет.

Всего в крае зарегистрировано 9 тыс 972 случая заболевания (рост +0,6% к 28 августа 2020 года), 87 человек скончались. Вылечились — 7 тыс 841 человек.

«Активными» остаются 2 тыс 44 случая заболевания, 14 человек — в тяжелом состоянии.

Пневмония как проявление новой коронавирусной инфекции, зарегистрирована у 740 пациентов. Кроме того в стационарах края получает лечение 267 пациентов с диагнозом «внебольничная пневмония» и отрицательным результатом обследования на COVID-19.

Под медицинским наблюдением в настоящее время состоит более одной тысячи человек бывших в близком контакте с заболевшими.

В крае выполнено более 230 тысяч исследований на новый коронавирус.



