Новые реанимобили получат в сентябре хабаровские врачи

Восемь спецмашин на базе «УАЗа» и «Форда» выделило региону правительство России.

Машины поступят в службу скорой помощи региона в рамках специальной федеральной программы, реализуемой минздравом РФ совместно с минпромторгом России. Они пополнят автопарк в отдаленных районах. Четыре автомобиля марки «Форд» и еще четыре на базе «УАЗ» укомплектованы самым современным оборудованием и обладают повышенной проходимостью, что важно в условиях сельской местности.

«Скорые» специально адаптированы для нашего региона. Стоимость одной такой машины — около 3,5 млн рублей. В реанимобиле можно останавливать и переливать кровь, делать массаж сердца, накладывать шины. На борту есть электрокардиограф, портативный аппарат ивл, пульсоксиметр, глюкометр, небулайзер — все, что позволяет проводить активные мероприятия по спасению жизни», — уточнили в министерстве.

Ранее Хабаровский край уже получал подобные автомобили — в апреле пришла партия из 16 «скорых», которую распределили по районам. Всего региону за последние годы передано 52 машины. За счет поставок из федерального центра к 2021 году предполагается полностью обновить автопарк службы скорой помощи. Сейчас в крае трудятся 146 бригад «скорой», и каждая впоследствии должна пересесть на новый автомобиль.



