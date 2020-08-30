Надо помочь подтопленной Лермонтовке — Дегтярев

Врио губернатора Михаил Дегтярев встретился с жителями села Лермонтовка, которые пожаловались на подтопление своих домов.

Такая ситуация повторяется ежегодно. В этот раз из-за дождевых стоков с горных рек поднялся уровень воды в местной реке Бира, из-за чего подтопило домовладения вдоль улицы Центральной. Только за минувшие сутки уровень воды в реке поднялся более чем на метр. Чтобы организовать отвод воды, жители за свои средства арендовали экскаватор.

«Такие вопросы должны решать местные власти, а не жители. Ситуацию нужно исправлять оперативно. Сначала – организовать отвод воды и компенсировать потерю урожая и материальные расходы людям. После –провести дноуглубительные работы в реке. Водные ресурсы находятся в федеральном ведении, и этот вопрос в рамках полномочий будет решать правительство края», — цитирует слова Дегтярева пресс-служба правительства региона.

На месте с районными властями было принято решение о введении муниципального режима ЧС. В этом случае жителям можно будет в кратчайшие сроки организовать выплаты компенсаций за потерю урожая, а также направить средства резервного фонда на ликвидацию подтопления.