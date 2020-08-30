А что привез?

На прошлой неделе врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев работал в Москве. Где побывал, с кем встречался, принес ли пользу – об этом в нашем обзоре

На встрече с заместителем Председателя Правительства РФ Маратом Хуснуллиным, курирующим строительный блок и дорожное хозяйство, обсудили различные направления национального проекта «Жилье и городская среда». Было отмечено, что пока регион в числе отстающих по вводу нового жилья, поэтому наметили меры по стимулированию строительной отрасли.

Зато край активно участвует в нацпректе «Формирование комфортной городской среды». В этому году на Всероссийский конкурс поданы заявки по благоустройству общественных пространств в Амурске и Советской Гавани. Остро строит вопрос по продолжению благоустройства дворовых территорий. Стороны договорились, что инициативы края получат поддержку.

Было отмечено, что региону может потребоваться дополнительное финансирование на расселение из аварийного жилья. Марат Хуснуллин пообещал поддержать заявки края на 2020–2022 годы.

Обсудили и дальнейшие планы по строительству дорог. Регион подал заявки на дополнительное финансирование в 2020–2023 гг. реконструкции дороги Ванино – Советская Гавань и строительство трассы Комсомольск-на-Амуре – Чегдомын.

С главой Минприроды России Дмитрием Кобылкиным обсудили вопросы рационального природопользования и реализации нацпроекта «Экология». Особое внимание было уделено вопросам развития лесного хозяйства, а также сохранения популяции амурского тигра, природоохранного законодательства, особенно в части недропользования.

На встрече с руководителем Росрыболовства Ильей Шестаковым рассмотрели проблемные вопросы работы Комиссии по регулированию добычи анадромных видов рыб, обсудили принятые в 2020 году меры по регулированию промысла лосося. Было отмечено, что в результате принятых ограничений промышленного рыболовства сегодня наблюдается хорошее заполнение нерестилищ.

Особое внимание было уделено организации традиционного рыболовства представителями коренных малочисленных народов.

О культуре на территории региона говорили с заместителем министра культуры РФ. Ольга Ярилова отметила, что Хабаровский край постоянно входит в пятерку лучших регионов по развитию отрасли и выразила надежду, что эта традиция будет продолжена.

В этом году в регионе за счёт федеральных средств по нацпроекту «Культура» будет отремонтирована детская школа искусств в Чегдомыне и улучшена материально-техническая база 38 сельских ДК. На 2021–2022 годы запланировано строительство Центра культурного развития в Николаевске-на-Амуре, а также капитальный ремонт Театра юного зрителя.

С Владимиром Жириновским обсуждали текущие в Хабаровском крае дела. Лидер ЛДПР подчеркнул, что основа успешной работы в государственной должности – конструктивный диалог с жителями, и предложил возглавить региональное отделение. Михаил Дегтярев поблагодарил за поддержку и согласился.

И к слову о конструктивном диалоге. Вот обещал невесте из Чегдомына сдать в химчистку испачканное подвенечное платье и ведь слово сдержал! Что касается ремонта моста, с которого молодожены рухнули в реку, по данным пресс-службы правительства Хабаровского края, 25 августа заканчивается срок подачи заявок на аукцион по проведению его капитального ремонта. Средства на это выделены из бюджета района, работу должны сдать до 15 октября 2020 года.

Подготовила Матрена Ефимова



