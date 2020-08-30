Продлен прием документов

В Комсомольске-на-Амуре состоялась встреча с гражданами, жилье которых пострадало в результате паводка 2019 года

И.о. заместителя министра социальной защиты края – начальника управления социальной поддержки населения Ирина Рощина подчеркнула, что граждане, пострадавшие в результате паводка 2019 года, должны обратиться за выплатами до 1 октября 2020 года.

Помогать и консультировать жителей Комсомольска-на-Амуре будут работники центра соцобслуживания населения. Граждане, нуждающиеся в дополнительном объеме помощи (старше 90 лет, инвалиды), взяты на социальный патронаж.

В ходе встречи комсомольчанам даны разъяснения в отношении действующего законодательства и рекомендации о возможных путях решения возникающих ситуаций. Особое внимание уделено вопросам межведомственной комиссии, порядку и возможности получения отчуждаемого земельного участка в аренду для ведения садоводства и огородничества.

Напомним, на прошлой неделе было принято решение о продлении приема документов от пострадавших. Это связано с тем, что еще шесть многоквартирных домов в Комсомольске-на-Амуре признали непригодными для проживания.

Всего с прошлого года в Городе юности выплаты для приобретения или ремонта жилых помещений получили 350 граждан (семей) на сумму более чем 350 млн рублей, в том числе 93 семьи приобрели жилые помещения, 257 осуществляют ремонтные работы.



