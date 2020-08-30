К Хабаровску приближается паводок

Спасатели рекомендуют хабаровчанам поскорее вывезти с левобережных дач урожай и запастись средствами для откачки воды с территорий частных домов

Как рассказал начальник городского управления по делам ГОиЧС Андрей Акимов, согласно прогнозу Дальневосточного УГМС при смещении паводков с верхнего течения на среднем Амуре не исключены подъемы уровней воды на 50-100 сантиметров в сутки. Этот процесс уже идет. К 28-30 августа ожидается дальнейшее повышение уровня главной водной артерии края до 500–580 сантиметров, что для Хабаровска весьма неблагоприятно.

«Мы проанализировали поступивший прогноз и, руководствуясь значениями паводка прошлого года, сделали выводы, что в случае стабилизации обстановки (уменьшения выпадения осадков, сокращения количества сбросов ГЭС) общая картина прохождения паводка будет аналогичная прошлогодней, когда максимальное значение уровня в 644 см было достигнуто 31 августа. Это значит, что есть риск подтопления тех же территорий города и частных домовладений, что и в прошлом году. Места расположения многоквартирных домов и подвалы в них будут подтапливаться только в случае проливных дождей. Муниципалитетом уже разработан комплекс мер для безаварийного пропуска паводка, защиты территории краевой столицы и минимизации возможных последствий стихийного бедствия», — сообщил Андрей Акимов.

В числе превентивных мер, призванных спасти Хабаровск от «большой воды», создание насыпных дамб на стадионе им. Ленина, в Амурском затоне, на улицах Правобережной, Богачева, Минусинской и Вилюйской. В случае необходимости мощные насосные установки заработают в районе арены «Ерофей», на улицах Богачева и Вилюйской (оборудование уже готовится). Также в целях обеспечения безопасности хабаровчан по достижении уровня Амура в 530 см будет прекращено выполнение пассажирских перевозок на островную часть города. Поэтому левобережным дачникам лучше позаботиться о вывозе своего урожая и имущества уже сейчас. Как особо подчеркнул Акимов, после прекращения рейсов речных трамвайчиков дополнительного транспорта для вывоза урожая выделяться не будет.

Иван Печников



