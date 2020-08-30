Новый год уже отрепетирован

Актуальное интервью накануне учебного года с начальником управления образования администрации города Хабаровска Татьяной Матвеенковой

— Поговорим об особенностях грядущего учебного года. Из-за коронавирусной пандемии пять месяцев наши дети не учились…

— Деваться нам некуда. Учебный год надо начинать. Его все ждут. Дети его тоже ждут.

— Так уж и все дети ждут…

— Конечно, есть дети, которые никогда не ждут новый учебный год. Но наша задача сделать его таким, чтобы и им захотелось идти в школу.

— Похвальное стремление.

— Конечно, учебный год уже не будет таким, как прежде. Пандемия сделала свое дело — поставила нас в условия, которым мы должны подчиниться.

— Неужели опять будет дистанционное обучение?

— Никто не говорит, что будет полный дистант, и даже не планирует. Но то, что информационные технологии очень плотно вошли в нашу жизнь, это однозначно. Сегодня без них мы уже не справимся. И если говорить о требованиях, которые выдвинул нам Роспотребнадзор (как мы должны развести потоки школьников, организовать школьные перемены, проветривание классов, сменность обучения), то есть вариант, что по каким-то предметам будем работать с детьми посредством дистанционных информационных технологий.

— То есть количество уроков уменьшится, а некоторые из них переведут на дистанционку?

— Да. Особенно те предметы, которые касаются, например, творчества или технологий.

— Не представляется, как можно технологии изучать по дистанционке?

— Ничего сложного. Мы можем теорию дать очно, показать примеры, а выполнение предложить сделать дома. Конечно, если у кого не получится, то мы ведь встретимся и откорректируем. Допустим, технику рисования можно дать очно, а выполнить рисование уже дома.

— Помимо уроков есть еще и внеурочная деятельность.

— Да, это дополнительные занятия, кружки, секции. Их тоже можно частично перевести на дистант. При этом мы очень надеемся, что будет продолжена работа телешколы, которую запустили в мае совместно со студией телевидения.

— Говорили, многим телешкола понравилась.

— Просмотров было много. Мы к этому очень серьезно готовились. Допустим, если на завтра готовили занятие по прикладному творчеству, то сегодня говорили ребятам, что надо им приготовить к следующему занятию — цветную бумагу, клей, картон. И когда телешкола приходила на экраны, дети садились перед телевизорами и работали вместе с преподавателями.

— В нашем детстве подобным занималась АБВГДейка.

— Да, новое — это хорошо забытое старое. Изменение еще в том, что мы вынуждены будем постоянно использовать различные дезинфицирующие средства. На входе дети обязательно должны будут обработать руки.

— Пока вся школа обработает, закончится урок…

— Это вам так кажется. А мы прошли через опыт проведения ЕГЭ, когда на экзамен в школу приходило около 200-300 детей. Перед этим у нас дважды были репетиции без детей — как мы будем все делать? Как пропускать детей через рамку, как измерять температуру, сколько времени уйдет на обработку рук, на перчатки и маску. Через 15-20 минут у нас все дети уже сидели в аудиториях. То есть вся процедура проходит достаточно быстро. При этом использовался только один вход в школу. А с начала учебного года будут задействованы все входы в школы, чтобы не возникали столпотворения.

— Что и как будет первого сентября?

— Первого сентября в школах традиционно проходили линейки. Нынче такого формата не будет, но без торжества первоклассники не останутся. Каждый учитель готовит своему первому классу праздник. Пройдет ли он в кабинете или в школьном дворе, будет зависеть от формата, который выберет учитель. А для детей средних и старших классов будут организованы классные часы в кабинетах, но могут провести встречу со своим классным руководителем и на улице. Кстати, отныне в школах будет кабинетная система — за каждым классом закреплен свой кабинет.

— Как первого сентября дети будут входить в школу? Они-то ничего не репетировали…

— Ну почему не репетировали? В торговые центры и другие общественные места не зайти без санитайзера, без маски — уже привыкли. В школе при входе будет стоять стол с санитайзером, где дети обработают руки. Им измеряют температуру бесконтактным термометром, и они пойдут в свой класс. Процедура не обязывает детей ни к чему особому.

— И все-таки: если в школах, где много школьников, случится столпотворение, что делать?

— Мы рассмотрели возможность и предложили школам (если потребуется) развести начало занятий. Допустим, одни классы начинают занятия в восемь часов утра, другие — на полчаса позже, третьи — еще позже.

— А как вторая смена при такой сдвижке?

— У начальной школы занятия заканчиваются не позже 12.30. И мы сегодня рекомендуем в начальных классах сократить уроки с 40 до 35 минут. Это возможно. Это допускается санитарными нормами и программой обучения. Поэтому каждый директор в зависимости от особенностей школы (от наличия кабинетов, от ширины коридоров, от вместимости столовой и т.д.) волен формировать свое расписание занятий.

— Школьники будут в масках?

— Нет. Школьники будут без масок. Так было и на ЕГЭ. Но мы предлагали: если хотите или опасаетесь, можете быть в маске, а через два часа дадим вам новую. Маски в школах в достатке.

— А педагоги?

— Учителя будут без масок. Но я думаю, все будет решаться в процессе, ведь сейчас каждый день меняются требования. Еще вчера нам говорили, что будем проводить линейки, а сегодня говорят, что линеек не будет. Роспотребнадзор скажет свое веское слово — сегодня он для нас главный.

— Кто будет делать дезинфекцию классов?

— Уборку и дезинфекцию классов будут делать те сотрудники, которые есть в штате школы.

— Они успеют?

— А нам не надо проводить уборку после каждого урока — такого требования нет. Генеральная уборка делается один раз в неделю. А после каждой смены идет влажная уборка. Мы для того и разводим по времени начало занятий, чтобы успеть. Типовой штат уборщиц увеличить невозможно, но правильно организовать их труд можно, и он будет стимулироваться по решению директора.

— Какая потребность в антисептиках? За чей счет будут приобретаться дезинфикаторы?

— На сегодняшний день Хабаровску уже выделено порядка 18 миллионов рублей из краевого бюджета и 9 миллионов из городского, чтобы обеспечить школы антисептиками. У школ есть некий запас неистраченных средств во время ЕГЭ — остались маски, санитайзеры, мыло, термометры. Еще мы направили письмо в правительство края, чтобы понимать финансирование на весь год. Мы посчитали, вся потребность на школьную санитарию в пределах 70 миллионов рублей. Возможно, дадут еще и федеральные или краевые деньги.

— Большие деньги… Посредники наживаются на торговых надбавках?

— Как сказать… К примеру, в Хабаровске в специализированных магазинах вообще нет дезаров — облучателей, которые обеззараживают воздух. И мы работали напрямую с российской фирмой-производителем этих приборов. Получилось дешевле. Но к началу учебного года полную потребность наших школ в дезарах они физически не смогут обеспечить. К концу августа Хабаровск получит процентов 70 приборов, остальные поступят к десятому сентября.

— Вас за это накажут?

— Если бы от нас все зависело! Но есть выход из этой коллизии. Четкого требования, чтобы дезар весь день работал в классе, нет. Сказано: он должен быть в каждом классе. Те приборы, которые мы закупаем, за 80 минут (то есть за два урока) обеззараживают кабинет на 99 процентов. Это очень высокий показатель. А потом переносим его в следующий кабинет, затем в следующий… Вот так и выйдем из положения.

— Это вредные облучатели?

— Мы выбрали такие, которые могут работать в присутствии детей.

— Если хождения школьников по кабинетам не будет, то как быть с химией и физикой?

— Вы правильно заметили: хождение будет только в кабинеты химии и физики, где стоит оборудование, и в физкультурный зал. В остальном четко: у каждого класса свой кабинет.

— Будут ли школьники ходить на экскурсии?

— Пока массовые мероприятия запрещены, и мы об этом не говорим. Но проводить урок на открытом воздухе в качестве экскурсии, скажем, в парк — это не запрещено. Если ведем весь класс в музей, который уже открылся, то следует разбить на три группы.

— Ситуация: ребенок в классе заболел коронавирусом — что будет?

— В каждой школе нашего города есть лицензированные медицинские кабинеты. Но возле каждого класса не поставишь медсестру, которая оценит состояние ребенка. Поэтому, увидев у школьника насморк или повышенную температуру, учитель вправе изолировать его в медицинский кабинет, вызвать врача и поставить в известность родителей. Здесь большая ответственность родителей, чтобы они не отправляли в школу заболевших детей. В школу должны приходить только здоровые дети.

— Понятно, что заболевшего ребенка будут лечить. А что с остальными? Прошла молва, что весь класс на 14-дневный карантин. Но некоторые представители власти уверяют, что карантина не будет. Кому верить?

— По таким случаям у нас тоже есть опыт, отработанный по детским садам — заболел один ребенок, а вся группа уходит на карантин. По школам решение будет за медиками. Но мы должны быть готовы к приостановке занятий, к переходу на карантин и на дистант. Однако 14 дней будут отсчитываться не со дня подтверждения болезни, а с последнего дня его пребывания в школе. В детских садах были ситуации, когда закрывали группы всего на 2-3 дня, а не на 14.

— То есть педагогам надо быть готовыми к тому, что класс неожиданно может уйти на дистанционку?

— Да.

— Чему научила дистанционка?

— Мы поняли, что не готовы к пандемии. Не готова сама система, не готова техника, не готовы учителя, не готовы дети, не готовы родители. Поэтому учились все. Опытные педагоги учились технологиям у молодых. Дети учились организации режима дня. Родители учились помогать детям. Кажется, научились.

— Можно ли отказаться от дистанта?

— Да, у нас было примерно пять процентов родителей, которые были против такой формы обучения и вообще отказались от дистанта. Учителя давали им распечатанные задания, а дети возвращали в школу распечатанные ответы. Корректировка и объяснение ошибок делалось по телефону.

— Почему они отказались? Есть ли такое право?

— Такое право есть. Главный аргумент: им нельзя раскрывать персональные данные.

— Наверно, есть и такая проблема: не все дети в Хабаровске имеют компьютеры?

— Во-первых, в Хабаровске есть нормальный доступный Интернет, что есть не во всех муниципальных районах. Когда мы начали мониторить ситуацию, то выявили, что техника есть не у всех. К нашему счастью, за последние пять лет город приобретал достаточно много техники. Мэр города к первому сентября дарил планшетные компьютеры всем молодым педагогам, которые использовали их для работы. Часть учебного фонда школ была отдана тем детям, кто не имел техники.

— То есть обошлись своими силами?

— Я хочу сказать спасибо Торгово-промышленной палате, которая еще в апреле предложила нам помощь. И предприниматели города предоставили в пользование планшеты и ноутбуки трем многодетным семьям.

— Аж трем?!!! Не разорились?!!! Это же надо — какая великая щедрость!

— И за то спасибо.

— Возникает иногда впечатление, что наши дети нынче все-таки недоучились, профилонили…

— Весь сентябрь будет посвящен пройденному материалу четвертой четверти прошедшего учебного года. Впереди еще всероссийские проверочные работы, которые мы не написали в мае. Напишем и посмотрим, какие были упущения. А в сентябре, как правило, ежегодно повторяем пройденный материал.

— Как вы думаете, доплата классным руководителям по пять тысяч рублей вызовет зависть у их коллег?

— В начальной школе доплату получат все педагоги — какая может быть зависть? А вообще не все ведь учителя соглашались быть классными руководителями — это факт. То есть это выбор учителя.

— Раньше классному руководителю сколько доплачивали?

— Тысячу рублей.

— За такие копейки, быть может, и не хотели?

— Знаете, сейчас так много классов в школах, что руководство может достаться почти всем, кто пожелает.

— Давайте разберемся со школьным питанием.

— Все уже знают, что с этого года все школьники младших классов будут получать бесплатное питание в виде горячего завтрака. А отдельные категории детей еще и бесплатные обеды, если на продленке. Отдельные категории — это дети с особенными возможностями здоровья, а также из семей, находящихся в трудной социальной ситуации. Причем, таких детей мы кормим за счет краевого и местного бюджетов.

Оплата завтраков в начальной школе из трех бюджетов: основное финансирование — из федерального, немного добавляет краевой, и самая маленькая доля приходится на городской бюджет.

— Сколько стоит бесплатный завтрак?

— 62 рубля. Но эта сумма уже отстает от нынешних цен, от потребности соблюсти физиологические нормы питания. Возможно, придется добавлять муниципальные деньги.

— Сколько всего школьников в городе?

— Всего 63,5 тысячи.

— А в начальных классах?

— 28 тысяч.

— Здесь нет ошибки?

— Нет, потому что начальных классов много, детей в них по тридцать человек. А в старших классах ребят уже меньше, и самих классов намного меньше. Это связано с демографической ситуацией, когда в 2013-2015 годах был всплеск рождаемости. Сейчас первоклашек гораздо больше, чем их было три-четыре года назад, и так будет еще два года, а потом количество их уменьшится.

— Есть какие-либо проблемы со школьными столовыми?

— Нужна модернизация школьных столовых, особенно их оборудования, которому уже десять лет и которое уже изрядно устарело и часто выходит из строя. Чтобы провести модернизацию, нужны большие деньги, над чем сейчас и работаем. Отправили заявку в краевое министерство образования.

— А вы бы не постеснялись и отправили запрос в Торгово-промышленную палату — дескать, помогите. Наш бизнес скинулся бы, потому что у всех есть дети или внуки.

— Как вариант, частно-государственное партнерство, действительно, было бы очень кстати.

— Вы не просите о помощи, а хабаровский бизнес не знает о ваших проблемах.

— Каждый директор школы тоже может выйти с такой инициативой.

— Э-э-э, здесь должен быть статус не директора школы, а мэрии.

— Опять же: хабаровскому бизнесу в пору пандемии тоже было сложно…

— Не стоит тормошить мелкий хабаровский бизнес. Логичнее поднять большой — Газпром, Транснефть, Нефтепродукт, энергетиков и прочих гигантов, чьи филиалы здесь, чьи работники и дети живут здесь. Через Торгово-промышленную палату это сделать удобнее…

— Мы подумаем, как к ним обратиться.

— Давайте перейдем к глобальным темам. Вопрос номер один: когда в Хабаровске будет односменка?

— Хороший вопрос! Он действительно глобальный. Школ в Хабаровске не хватает. Последнюю школу №80 построили 25 лет назад. То есть четверть века город школы не строил. И первая школа, которую мы построили в 2018 году, это лицей «Звездный» на Ореховой сопке.

— А школа двадцать первого века на Флегонтова?

— Я не могу о ней говорить, так как она не наша, а краевая. Жители микрорайона очень ждали эту школу, но отбор в нее идет по своим правилам, и дети микрорайона за ней не закреплены. Лицей «Звездный» запроектировали еще в 2014-2015 годах. Проект очень удачный, он был взят за основу для школы в Волочаевском городке, которая скоро будет сдана в эксплуатацию. Но у нее есть особенность из-за рельефа местности: весь спортивный комплекс держится на сваях и будет размещаться на двух этажах. И еще: завершается проектирование школы в микрорайоне «Строитель», в следующем году начнется ее строительство. Она нужна как воздух, потому что район огромный, продолжает развиваться, там много молодых семей и много детей. Насколько мне известно, в Москве уже прошла защита финансирования школы.

— Почему школы у нас строятся долго?

— Строятся школы быстро — сам объект возводится всего за год. Но год-другой уходит на проектирование. Год уходит на проводку всех сетей, на оборудование, на мебель, на лицензирование. Итого: четыре года. Такая система.

— Сколько детей заберут новые школы?

— В «Звездном» и в Волочаевском городке по 800 школьников, и на «Строителе» 1100.

— А потребность?

— Потребность почти 10 тысяч мест. Чтобы перевести все городские школы на односменку, мы должны построить не менее десяти школ.

— Значит, если строить по одной школе в четыре года, то надо ждать обновления и односменки через 40 лет?

— Ваши расчеты некорректны. Перед нами стоит задача к 2025 году выйти на односменку. Во-первых, к тому времени не будет такого количества детей, их будет меньше, потому что снизилась рождаемость. Во-вторых, составлен график строительства школ — строить будем интенсивно. После ввода школы на «Строителе» начнем возводить школу по переулку Санитарному в районе остановки «Памятник партизанам». Есть еще земельный участок в районе школы №44 — для строительства новой. Если будем идти теми темпами, которые мы себе обозначили, то на девяносто процентов избавимся от второй смены достаточно быстро.

— А капитальный ремонт школ — ваши полномочия?

— Капитальный ремонт мы проводим ежегодно. Мы обычно участвуем в конкурсе краевых субсидий на капремонт. Сделали лицей в поселке Горького — это практически новая школа. Заходим на капремонт школы № 58 в Краснофлотском районе — выиграли конкурс на субсидию в 43 миллиона рублей. Мы ежегодно участвуем во всех конкурсах.

— Строить школы — похвальное дело, но еще бы делать безопасным подход детей к школам. Есть вопросы?

— Конечно, есть вопрос возле школы № 47. Была большая проблема возле лицея «Вектор» — все исправили. Смотрим с дорожниками, где сделать пешеходные переходы. В прошлом году вышло правительственное постановление о комплексной безопасности образовательных учреждений. Если нам исполнять все его требования, то требуется 800 миллионов рублей — представляете? Чтобы обеспечить безопасность, нужны большие финансовые вложения.

— Ваши мысли про дефицит педагогов.

— Кадровая проблема есть. Профессия педагога несколько утратила свой престиж, чему очень много причин. Но мне хочется верить, что в школы придут мотивированные педагоги, а не по остаточному принципу. Не все молодые специалисты, которые приходят работать в школы, выдерживают нагрузку и условия — учитель работает с утра и до ночи. Не хватает учителей английского языка. Есть потребность в учителях начальной школы. Стало не хватать физиков. Мы ждем на смену молодых, владеющих технологиями, поэтому много внимания уделяем оснащению специализированных кабинетов, вопросам информатизации. В этом году 27 школ в рамках регионального проекта «Современная цифровая школа» будут оснащены различным современным оборудованием.

— Когда будет приличная зарплата, тогда педагоги выстроятся в очередь на работу в школы. Вы бы отчитывались не средней заработной платой, полученной за работу в две смены, а базовым окладом. Это было бы справедливее.

— К сожалению, базовые оклады устанавливает не муниципалитет. И финансируемся мы из краевого бюджета. Мы в прошлом месяце обратились в краевое министерство образования и министерство финансов с просьбой рассмотреть вопрос увеличения базовых окладов учителей.

— Какой базовый оклад учителя при базовой нагрузке в 18 часов?

— Базовый оклад учителя в Хабаровском крае 8 тысяч рублей. Плюс к этому дальневосточный коэффициент, за стаж работы, за категорию. Конечно, это ничтожно! А в Приморском крае базовый оклад 13 тысяч. Будем надеяться, что нас услышат и каким-то образом начнут этот вопрос решать. Для учителей это очень больная тема.

— Кто принимает решения по базовым ставкам?

— Базовые ставки утверждаются постановлением правительства края. Я хочу сказать, что некоторые учителя платными услугами добирают себе зарплату. А что делать?

— Чем закончим сегодняшний разговор?

— Пожелаем всем хорошего учебного года. Он не будет легким. Он будет сложным, но это нас не пугает — правимся. Главное, чтобы были здоровы и счастливы наши дети.

Раиса Целобанова

В беседе также участвовала Ирина Северцева



