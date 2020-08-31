89 человек умерли от коронавируса в Хабаровском крае

За минувшие сутки выявлено 61 случай заражения.

Среди заболевших большинство в возрасте от 18-ти до 65-ти лет; 20 пациентов старше 65-ти лет; двое подростков в возрасте 14-ти и 15-ти лет.

Всего в крае зарегистрировано 10 тыс 33 случая заболевания (рост +0,6% к 29 августа 2020 года), 89 человек скончались. Вылечились — 7 тыс 903 человека.

«Активными» остаются 2 тыс 41 случай заболевания, 14 человек — в тяжелом состоянии.

Пневмония как проявление новой коронавирусной инфекции, зарегистрирована у 742 пациентов. Кроме того в стационарах края получает лечение 269 пациентов с диагнозом «внебольничная пневмония» и отрицательным результатом обследования на COVID-19.

Под медицинским наблюдением в настоящее время состоит более одной тысячи человек бывших в близком контакте с заболевшими.

В крае выполнено более 230 тысяч исследований на новый коронавирус.



