Надо помочь Бикину с гидрозащитой — Дегтярев

Михаил Дегтярев осмотрел социальные и коммунальные объекты Бикинского района.

Михаил Дегтярев побывал в средней школе села Лермонтовка, а также посетил аналогичное учреждение в городе Бикин. И.о. министра образования края Виктория Хлебникова доложила, что школы готовы с 1 сентября принять учеников. При этом на перспективу необходимо решить ряд вопросов по обновлению материальной базы. Так, в здании пищеблока начальной школы № 23 необходим ремонт кровли. При содействии краевых властей муниципалитет организовал разработку проекта стоимостью около 9,5 млн рублей. Часть финансирования готово взять на себя правительство края.

Врио губернатора также оценил ход реализации федерального проекта по формированию комфортной городской среды. На центральной площади города организовано благоустройство городского сквера рядом со стелой «Я люблю Бикин». Этот проект победил в рейтинговом голосовании. На его реализацию выделены федеральные средства.

Кроме того, Михаил Дегтярев осмотрел гидротехнические сооружения. Восьмикилометровая дамба защищает от подтопления центральную часть города. В наиболее низких местах установлены насосы.

Заместитель председателя правительства края по вопросам ТЭК и ЖКХ Анатолий Литвинчук доложил, что при отметке уровня воды в реке Бикин выше 260 см начинается подтопление дворовых территорий. Если вода поднимается еще более чем на метр, то в опасную зону попадут жилые дома.

«Взаимодействие с муниципалитетом на случай угрозы подтопления налажено. В случае подъема воды на дамбу мы перебрасываем насосную группу, которая в круглосуточном режиме откачивает воду. Таким образом удается устранить угрозу подтопления. Сегодня здесь работает один насос, который справляется со своей задачей», — отметил Анатолий Литвинчук.

Власти города Бикин пожаловались Михаилу Дегтяреву, что им не хватает средств на содержание гидротехнических сооружений, при том, что деньги на эти цели заложены в общем объеме краевых дотаций, выделяемых району. Врио губернатора поручил пересмотреть цепочку финансирования, предусмотрев адресное выделение средств городским властям.

Михаил Дегтярев также оценил работы по формированию инфраструктуры охраны животного мира. Один из пунктов базирования инспекторов государственного охотничьего и лесного надзора, который осмотрел Михаил Дегтярев, построен в Бикинском районе, но пока не введен к эксплуатацию. В непосредственной близости расположены пять заказников краевого значения, три памятника природы, а также экологические коридоры для Амурского тигра и других охраняемых объектов животного мира.

После завершения всех работ АНО «Центр «Амурский тигр» передаст пункт базирования на баланс правительства Хабаровского края.



