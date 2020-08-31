Уровень Амура у Хабаровска неблагоприятный

Вода у хабаровского поста контроля поднялась до отметки в 4, 5 метра

При сложившихся гидрометеорологических условиях в первой декаде сентября ожидается подъем уровня воды до отметки 500-580 см (неблагоприятное явление — 450 см, опасное явление — 600 см).

По информации Дальневосточного УГМС, на нижнем Амуре продолжается подъем уровней воды. На Амуре у Хабаровска сегодня уровень воды составил 450 см, с подтоплением поймы на 1,44 м, в течение двух суток ожидается подъем уровня воды на 15-20 см.

В результате выпавших дождей на реках южных районов края (районы им. Лазо, Вяземский, Бикинский) возможно формирование паводков до отметок категории неблагоприятных явлений, с затоплением поймы, низких мест в населенных пунктах.

На реке Матай у села Долми уровень воды составляет 428 см, на 8 см выше отметки категории «неблагоприятное явление». В ближайшие двое суток ожидается подъем воды на 10-30 см. На реке Хор на участке Бичевая-Хор подъем продолжится. В течение двух суток подъем составит 30-80 см. На реке Кия у села Марусино на ближайшие двое суток уровень воды поднимется на 50-60 см.

Уровни воды на реках края на утро 31 августа 2020 года

Район им. Лазо:

пгт. Хор, река Хор — уровень 683 см (+43 см за сутки), при неблагоприятном явлении — 780 см, опасном явлении — 850 см.

с. Бичевая, река Хор — уровень 315 см (+40 см за сутки), при неблагоприятном явлении — 400 см, опасном явлении — 450 см.

с. Марусино, река Кия — уровень 325 см (+31 см за сутки), при неблагоприятном явлении — 400 см, опасном явлении — 480 см.

пос. Среднехорский, р. Хор – уровень 867 см (-13 см за сутки), при неблагоприятном явлении — 950 см, опасном явлении — 1000 см.

Вяземский район:

с. Дормидонтовка, река Подхорёнок — уровень 370 см (+11 см за сутки), при неблагоприятном явлении — 550 см, опасном явлении — 620 см.

с. Венюково, река Уссури – уровень 373 см (+4 см за сутки) при неблагоприятном явлении — 400 см, при опасном явлении — 520 см;

с. Шереметьево, река Уссури — уровень 798 см (+11 см за сутки) при неблагоприятном явлении — 810см, при опасном явлении — 950 см.

Хабаровский район:

с. Архангеловка, река Тунгуска — уровень 992 см (+1 см за сутки) при неблагоприятном явлении — 1000 см, опасном явлении — 1080 см.

Новокуровка, река Кур — уровень 635 см (0 см за сутки), при неблагоприятном явлении — 650 см, опасном явлении — 740 см.

Верхнебуреинский район:

с. Усть-Ниман, река Бурея – уровень 551 см (-39 см за сутки), при неблагоприятном явлении — 850 см, опасном явлении — 1100 см.

Уровень воды на реке Амур:

у города Хабаровска составил 450 см (+6 см за сутки), при неблагоприятном явлении – 450 см, опасном явлении – 600 см.

у с. Елабуга Хабаровского района – уровень 485 см (+15 см за сутки), при неблагоприятном явлении – 450 см, опасном явлении – 550 см.

у с. Троицкое Нанайского района — уровень 316 см (+7 см за сутки), при неблагоприятном явлении — 380 см, опасном явлении — 450 см.

у с. Малмыж Нанайского района — уровень 378 см (+15 см за сутки), при неблагоприятном явлении – 450 см. опасном явлении 560 см.

у г. Комсомольска-на-Амуре — уровень 371 см (+14 см за сутки), при неблагоприятном явлении — 450 см, опасном явлении — 650 см.

На реках Хабаровского края гидрологическая обстановка и её мониторинг ведётся постоянно и находится на постоянном контроле спасательных служб и территориальной подсистемы РСЧС.



