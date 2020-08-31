Дамбу планируют насыпать в хабаровском затоне

Защитные сооружения в городе будут возводить, когда Амура поднимется до 560 см.

По состоянию на сегодняшнее утро, уровень Амура у Хабаровска достиг отметки в 450 сантиметров, за сутки вода поднялась всего на 10 сантиметров.

Напомним, что в пятницу мэр краевой столицы Сергей Кравчук подписал постановление о введении в городе режима повышенной готовности из-за подъема уровня реки и возможных ливней. В документе говорится, что режим вводится, прежде всего, для органов и сил звена РСЧС, экстренных служб «в целях предупреждения возникновения и развития чрезвычайных ситуаций, связанных с прохождением паводка на реке Амур, выпадением большого количества осадков в виде дождя и подъемом уровня воды в реках на территории города Хабаровска в августе 2020 года».

Как рассказал заместитель начальника отдела городского управления по делам ГОиЧС Александр Саранский, все службы города действуют в рамках дорожной карты, в которой расписаны действия при определенных отметках реки.

«На сегодняшний день проведен осмотр всего резервного насосного оборудования – оно исправно и готового к работе, решаются вопросы межведомственного взаимодействия, с краевым правительством прорабатывается возможность создания первой очереди временного насыпного защитного сооружения в районе ТРЦ «Brosko Mall», ведется информирование населения о необходимости спасать урожай и имущество», — сказал он.

Всего на муниципальных складах ждут команды к развертыванию 153 единицы техники: мотопомпы, которые предназначены для выдачи в комитеты по управлению районами, дренажные насосы и погружные аппараты. Общая мощность перекачивающей техники составляет 219536 кубометров в сутки.

В случае если вода поднимется до отметки в 500 сантиметров, незамедлительно будет развернута насосная группировка в районе арены «Ерофей», также мощные перекачивающие устройства установят в районе перекрестка улиц Богачева — Пионерской. При уровне в 560 сантиметров начнется создание насыпных дамб в районе ТЦ «Выбор», яхт-клуба и улицы Вилюйской (здесь также предполагается монтаж насосов).

По данным краевого ГУ МЧС, 30 августа на Большом Уссурийском острове вода зашла на территорию 97 дачных участков, на Кабельном — 12-ти дач, а на Дачном подтопила 50 участков.



