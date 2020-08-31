В Хабаровском крае подготовка к зиме идет с опережением графика

Теплыми квартиры станут и в холодный период

31 августа состоялось заседание правительства Хабаровского края, на котором обсуждались вопросы подготовки к отопительному сезону 2020/2021 и ликвидации последствий паводков. Обеспечение домов жителей региона теплом вещь крайне непростая (в наших-то широтах и при наших территориях!). Тем не менее, врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев достаточно быстро вошел в курс дел и взял ситуацию, что называется, в свои руки.

Так, подготовка к зиме обойдется краю в 35,6 миллиардов рублей. Их них более 30 миллиардов пойдет на закупку топлива для ТЭЦ и обслуживание объектов энергосистемы. Оставшиеся пять миллиардов - на приведение в порядок жилфонда, ремонт коммунальных сетей и закупку энергоресурсов.

Дегтяреву пока удается «держать марку» - подготовка к отопительному сезону, по сообщениям министерства ЖКХ Хабаровского края, идет с опережением графика (70%). К отопительному сезону готовы 263 из 442 котельных, полным ходом идет ремонт дизель-генераторов, трансформаторных подстанций, теплотрасс, ЛЭП, водопроводных и канализационных сетей.