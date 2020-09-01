14 детей и подростков заболели С-19 в Хабаровском крае

Всего за минувшие сутки выявлено 68 новых случаев заболевания коронавирусом.

Среди заболевших большинство в возрасте от 18-ти до 65-ти лет; восемь пациентов старше 65-ти лет; 14 детей и подростков в возрасте от года до 17-ти лет.

Всего в крае зарегистрировано 10 тыс 101 случай заболевания (рост +0,67% к 30 августа 2020 года), 90 человек скончались.

«Активными» остаются 2 тыс 66 случаев заболевания, 15 человек — в тяжелом состоянии.

Пневмония как проявление новой коронавирусной инфекции, зарегистрирована у 761 пациента. Кроме того в стационарах края получает лечение 271 пациент с диагнозом «внебольничная пневмония» и отрицательным результатом обследования на COVID-19.

Под медицинским наблюдением в настоящее время состоит более тысячи человек бывших в близком контакте с заболевшими.

В крае выполнено более 235 тысяч исследований на новый коронавирус.