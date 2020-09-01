Долгостроями Комсомольска-на-Амуре займется Генпрокуратура

Михаил Дегтярев сегодня заявил, что в четверг в Комсомольск приедет замгенпрокурора России Дмитрий Демешин.

Сегодня на встрече с министром спорта России Олегом Матыциным врио губернатора региона Михаил Дегтярев заявил, что долгостроями Комсомольска-на-Амуре займется прокуратура.

С инспекцией в Город юности едет руководитель Генеральной прокуратуры в ДФО, замгенпрокурора России Дмитрий Демешин. Он, в частности, по словам Дегтярева, будет разбираться с причинами долгого строительства регионального центра развития спорта.

«Послезавтра в Комсомольске будет работать Генпрокуратура, не исключено, что по всем этим стройкам затянувшимся будут приняты меры прокурорского реагирования», — заявил Михаил Дегтярев.

Ранее, во время визита в Комсомольск-на-Амуре, Михаил Дегтярев говорил, что у него «волосы шевелятся» от того, что происходит в городе. Центр спорта должен быть введен в эксплуатацию до конца ноября 2020 года, но сейчас о точных сроках завершения стройки ничего неизвестно, объект безнадежно «буксует». Были проблемы и со стройматериалами и с рабочими, которые из-за пандемии не смогли приехать в город. Подорожала и стройка из-за новой сметы.

Рядом со спортцентром — замороженная стройка детского больничного комплекса, тут работы не ведутся уже полгода.



