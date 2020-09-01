На линейки в Хабаровском крае вышли только первоклассники и ученики 11-х классов

Нововведение продиктовано эпидемиологической обстановкой и ограничениями.

В образовательных учреждениях Хабаровского края начался учебный год. Врио губернатора Михаил Дегтярев принял участие в торжественной линейке и поздравил с Днем знаний учеников хабаровской школы №30.

Сегодня в регионе свои двери для учеников открыла 381 школа. К занятиям приступили более 150 тыс. детей. Из них 17 тыс. – первоклассники. В том числе в школе №30 учебный год начался для более 1800 детей.

«Дорогие педагоги, дорогие родители и учащиеся! Сегодня один из самых счастливых дней в вашей жизни. Понимаю, как все соскучились по живому общению. Все мы прекрасно знаем, как непросто работать в режиме дистанционного обучения. Надеюсь, этот учебный год пройдет без сбоев. Правительство края, в свою очередь, постаралось все для этого сделать. В том числе — решили вопрос с горячим питанием во всех школах, закупили обеззараживали воздуха. Желаю всем школьникам отличных отметок! Родителям — вдохновения, а педагогам — усердных учеников!», – сказал Михаил Дегтярев.

Врио губернатора пообщался с учениками и педагогами, осмотрел классы, спортзал и пищеблок.

Отметим, в связи с эпидемиологической обстановкой, торжественные линейки в крае прошли для учеников 1 и 11 классов. Для остальных школьников проходят классные часы. Также сегодня в школах пройдут «Уроки памяти», посвященные 75-летию Великой Победы.



