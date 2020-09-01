Выплаты во время пандемии позволили многодетным семьям осуществить мечты

Семья Мосиенко из Забайкалья с начала года получила более двухсот тысяч рублей

По решению президента России семьи с детьми во время пандемии коронавируса получили значительную финансовую поддержку.

Семья Мосиенко, где семеро детей от двух до 23-х лет, сумела не только утеплить дом к зиме, но и купить птицу и скот для своего домашнего хозяйства. На это были потрачены так называемые «детские ковидные» деньги.

Кроме того, Мосиенко купили для себя мотоцикл, детям приобрели мопеды.







