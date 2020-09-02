В Хабаровске риэлторшу-убийцу поймали спустя 22 года

В сентябре 1998 года жительница Хабаровска вместе с двумя своими подельниками решили завладеть квартирой женщины, проживающей в Железнодорожном районе Хабаровска. Они пришли к ней в гости. Пока женщина отвлекала хозяйку жилья, подельник убил потерпевшую. Тело они спрятали в подвале одного из домов. Затем приступили к реализации квартиры. Ее удалось продать за 5 тысяч долларов. Деньги «черные риэлторы» поделили между собой.





Это убийство долгое время не удавалось раскрыть. В 2002 году банду все же поймали. К тому времени они провернули 4 аналогичных дела в Кемеровской области и Приморском крае. Мужчин отправили за решетку пожизненно, а риэлторшу посадили на 15 лет.





И только спустя 22 года после убийства хозяйки квартиры в Железнодорожном районе Хабаровска справедливость восторжествовала. К тому времени «черной риэлторше» исполнилось 59 лет. Тем не менее, ей предъявлено обвинение по факту убийства, совершенного группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений. Женщину отправили под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщает следственное управление следственного комитета РФ по Хабаровскому краю и ЕАО.



