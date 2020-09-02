Хабаровск «подтопит» еще на 20 сантиметров

Уровень Амура у краевого центра в данный момент составляет 457 сантиметров. Вода поднялась за сутки на семь сантиметров. «Подтоплять» город будет и далее – в течение двух последующих суток ожидается подъем уровня воды на 15-20 сантиметров.

На участке Хабаровск – Комсомольск-на-Амуре замечен подъем уровня воды на 7-11 сантиметров за сутки. Высокий уровень рек Амур и Уссури наблюдается возле села Елабуга (Хабаровский район) и села Новосоветское (район имени Лазо), - сообщает главное управление МЧС России по Хабаровскому краю.

По информации ФГБУ «Дальневосточное УГМС» в период с 01 по 03 сентября 2020 года на реке Уссури в Вяземском районе на участке с. Шереметьево - с. Венюково уровни воды достигнут отметки категории неблагоприятного явления.



