Правительство Хабаровского края поможет развить комплекс «Хехцир»

В июле этого года мэр Хабаровска Сергей Кравчук предложил врио губернатора Хабаровского края Михаилу Дегтяреву подключиться к реализации инвестиционного проекта «Горнолыжный комплекс «Хехцир». Похоже, что на этот раз призыв был услышан. По мнению Михаила Дегтярева, разногласия, мешающие началу развития комплекса, необходимо устранить в ближайшее время. Также есть шанс, что задумка войдет в национальный проект «Туризм», который разрабатывается на федеральном уровне.

«Мы, безусловно, рады тому, что врио губернатора подключился к обсуждению этого вопроса. Надеемся, что действия тоже не заставят себя ждать и нам разрешат приступить к проектированию. К сожалению, предстоящий лыжный сезон для нас точно потерян, как и прошлый, хотя для запуска у нас все готово. К примеру, мы закупили снежную пушку, а также привезем на гору ратрак (машину для подготовки снежных склонов)», — рассказал директор АО «Центр инновационных технологий города Хабаровска» Сергей Гришин.

Сейчас инвестор надеется, что в ходе конструктивного диалога удастся достигнуть необходимых договоренностей с властями. Перспективная зона отдыха может стать не только точкой притяжения для хабаровчан и туристов, но и источником новых рабочих мест.

Он также отметил, что перспектива развития «Хехцира» предполагает расширение перечня услуг, поэтому важно предусмотреть как можно больше вариантов досуга. Вполне вероятно, что когда-нибудь здесь будет обустроено поле для гольфа, появится пруд для рыбалки или начнутся конные прогулки, сообщает пресс-служба администрации Хабаровска.