Хабаровчанам стали приходить странные письма от «Госуслуг»

В последнее время жителям Хабаровска стали приходить на электронную почту письма следующего содержания.

«Здравствуйте! Текущий расчётный период завершается. На вашем социальном счёте сформировался положительный платёжный баланс. Поэтому Вам произведён перерасчет по вычетам НДС и начислена сумма к возврату. Срок для оформления заявки истекает в текущем месяце. Если не последует Вашей реакции средства будут депонированы на возвратный счёт ведомства. Для получения следуйте инструкциям на официальном портале». Ниже размещены гиперссылка «Перейти на портал Госуслуг ВНДС».

Судя по всему, эти письма рассылают мошенники. И перейдя по ссылке, компьютер может заразиться вирусом или трояном. Приходят эти сообщения с адресата, озаглавленного как «Госуслуги», с аватарой герба РФ.

В пользу того, что письма рассылают мошенники, говорят странные почтовые адреса, с которого они отправлены (вроде noreply@bottle-next.com.gov.ru и noreply@genussgier.files.wordpress.com.gov.ru), приходят «уведомления» с разных почт, по несколько раз за сутки, и нередко сразу же попадают в папку «спам».

Призываем хабаровчан быть бдительными и не поддаваться на уловки аферистов!