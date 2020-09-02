Дегтярев снизит транспортный налог в крае за счет экономии на чиновниках

Нередко на улицах Хабаровска можно встретить автомобили с приморскими номерами. Причем только меньшая часть этих машин действительно принадлежит жителям Приморского края. Просто хабаровчане часто регистрируют своих «железных коней» у южных соседей, так как транспортный налог в этом регионе существенно ниже, чем у нас (примерно в 2-3 раза). Хабаровский край же до сих пор бьет сомнительные рекорды по одному из самых высоких транспортных налогов в ДФО.

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев в ходе прямой линии 1 сентября сообщил о своем намерении бороться за снижение транспортного налога в регионе. Как он это собирается делать? Вопрос уже проработан со специалистами регионального министерства финансов и найдено решение - выпадающие доходы можно возместить за счет экономии на административно-управленческих расходах.

Грубо говоря – если прекратить содержать за счет бюджета определенное количество рядовых чиновников, это позволит сэкономить более 400 миллионов рублей. Эти деньги и позволят компенсировать бюджету снижение транспортного налога. Соответствующий законопроект будет внесен Михаилом Дегтяревым в Законодательную Думу 7 сентября.