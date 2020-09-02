И.о. министром строительства Хабаровского края стал местный житель

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев назначил на должность временно исполняющего регионального министра строительства Андрея Чекулаева. Он приступит к своим обязанностям уже сегодня.

Чекулаев родился 13 августа 1967 года в Хабаровске. В 1989 году окончил Хабаровское высшее военное строительное училище по направлению «Строительство зданий и сооружений». Женат, воспитывает троих детей.

С 1994 по 2006 годы работал в хабаровском и приморском представительствах компании «Ростэк». Структура в качестве службы заказчика занимается строительством и эксплуатацией объектов таможенного. С 2013 по 2017 годы Чекулаев занимал различные, в том числе руководящие должности в подведомственных структурах Спецстроя РФ.

С 2017 по 2019 годы – первый заместитель министра строительства Хабаровского края. После этого уехал работать в Сахалинскую область, где занимал должность первого заместителя министра ЖКХ регионального правительства.

Перед назначением на должность и.о министра строительства Хабаровского края работал директором по строительству компании «СтройПроджект».