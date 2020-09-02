В вузы Хабаровского края поступили мурманчане, москвичи и чадийцы

На очную форму бакалавриата и специалитета в вузы Хабаровского края зачислено 5,6 тысяч человек. Среди них около полутора тысяч студентов из 45 субъектов страны. Среди тех, кто изъявил желание учиться в вузах Хабаровского края – жители Республики Крым, Мурманской, Калининградской, Московской областей и т.д.

Кроме того, получать высшее образование в Хабаровском крае будут 150 иностранных граждан. Среди них граждане Китая, Нигерии, Республики Чад и стран Средней Азии. По особой квоте поступили дети-сироты, либо оставшиеся без попечения родителей, а также молодые люди с ограниченными возможностями здоровья. Всего их 163 человека.

В этом году набор учащихся проводили 12 гражданских вузов, включая филиалы. От абитуриентов на очную форму обучения поступило более 20,5 тысяч заявлений, сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края.