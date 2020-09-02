Федосова в хабаровском минкульте сменил Юрий Ермошкин

Михаил Дегтярев представил деятелям культуры края нового министра

Врио губернатора Хабаровского края сегодня встретился с работниками культуры. Михаил Дегтярев представил нового министра культуры региона. На эту должность назначен Юрий Ермошкин. До завершения организационно-штатных мероприятий в правительстве края он будет работать с приставкой «и.о.»

Александр Федосов, занимавший этот пост почти 15 лет, переходит на должность первого проректора в Хабаровский государственный институт культуры, сообщает пресс-служба правительства региона.

«Культура Хабаровского края на уровне Российской Федерации представлена очень достойно. Это заслуга, в том числе, Александра Вячеславовича Федосова. И мне бы очень хотелось, чтобы все хорошие начинания были продолжены новым руководителем. Юрий Иванович Ермошкин — мой земляк. Имеет положительные отзывы в Минкультуры РФ. Человек энергичный, контактный, дипломатичный, хорошо ориентируется в отрасли. Рекомендую ему в тесной коммуникации с прежним министром объехать все районы, встретиться с творческими коллективами. В общем, погрузиться с головой в работу», — подчеркнул Михаил Дегтярёв.

Новый и.о. министра культуры Юрий Ермошкин работать в Хабаровском крае начал в 2020 году в качестве директора АНО «Центр поддержки социальных инициатив «Открытый регион». До этого на протяжении более 10 лет занимался реализацией социо-культурных проектов в разных регионах страны.

«Хабаровский край является культурным центром Дальнего Востока. Это большая ответственность и доверие. Я много лет проработал в различных секторах сферы культуры и буду использовать свой опыт и проектный подход в решении поставленных передо мной задач на новом посту. Александр Вячеславович – мудрый человек, долгие годы занимался культурой в регионе. Безусловно, мне есть, чему у него поучиться. Буду перенимать опыт и продолжать работать над уже имеющимися проектами», — отметил Юрий Ермошкин.

Также в ходе встречи с работниками отрасли врио губернатора ответил на их вопросы. В частности, Михаил Дегтярев поддержал предложение по увеличению размера ежегодной премии деятелям культуры и искусства, а также поддержке заслуженных работников отрасли.

Справка

Юрий Ермошкин родился 8 августа 1981 года в Самаре. В 2004 закончил Самарский государственный аэрокосмический университет (СГАУ). Имеет два высших образования: инженерное и экономическое. Трудовую деятельность начал в 2001 году в ООО «ТГ КОНЦЕРТ» в сфере организации культурно-массовых мероприятий в регионах России.

C 2003 по 2016 годы работал на руководящих позициях в компаниях по организации крупных концертных, театральных и фестивальных событий. В этот период организовал более 100 социо-культурных проектов. В их числе оцифровка книг и документов библиотечного фонда (2011-2013); Международный музыкальный рок-фестиваль «Рок над Волгой» (2009 — 2013), который посетили свыше 1,5 млн зрителей. Также занимался организацией онлайн-билетных систем для массовых мероприятий (2009 — 2013) и гастролями театров МХТ им. А.П. Чехова, им.Е. Вахтангова, Ленком, театр «Сатирикон» им. А. Райкина (2001-2009) и др.

Работу в Хабаровском крае начал в 2020 году в качестве директора АНО «Центр поддержки социальных инициатив «Открытый регион». С 1 сентября 2020 года назначен и.о. министра культуры Хабаровского края.