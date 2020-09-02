Хабаровск присоединится к «Диктанту Победы»

3 сентября 2020 года работу выполнят жители 75 стран и каждого из регионов России.

Участникам интеллектуальной акции предложат ответить на 25 вопросов о событиях Великой Отечественной войны.

«Цель мероприятия — сохранить память о годах войны и повысить историческую грамотность участников диктанта. Наш пункт проведения примет около 50 человек — юнармейцев, волонтеров, воспитанников молодежных и военно-патриотических клубов, школьников, студентов. Они смогут проверить свои знания о событиях военного времени и подвигах советских солдат. Перед стартом акции ребятам покажут видеообращение с напутственными словами от ветеранов», — рассказал и.о. директора МАУ «Центр патриотического воспитания» Максим Кулаков.

В Хабаровске диктант будут писать сразу на пяти площадках: в «Центре патриотического воспитания», «Краевом центре образования», «Хабаровском автомеханическом техникуме», «Хабаровском техническом колледже», «Хабаровском промышленно-экономическом техникуме».

Начало мероприятия в 16.00. Чтобы принять участие в нем, необходимо заранее зарегистрироваться на сайте диктантпобеды.рф или прийти на место проведение за несколько часов до старта. На сам диктант отводится 45 минут. В этом году победители акции будут определены как на федеральном, так и на региональном уровне.



