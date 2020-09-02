Подарки атамана

В Шереметьево отметили 160-летний юбилей родного села

Не с пустыми руками, а с богатыми подарками приехали на праздник казаки Амурского казачьего войска. Они частые и долгожданные гости. Именно с их помощью здесь был открыт казачий музей, чтобы сохранилась для потомков память об их славных предках. И на этот раз «любые» гости не оставили открытую ими экспозицию без внимания, ряды раритетов пополнились новыми бесценными артефактами.

«Нескромные» подарки — выполненная казаками инсталляция из старинных казачьих знаков и вензелей на погоны, солдатская ложка времен Первой мировой войны, венчальная корона, которой более двухсот лет… Все это от щедрот своей души подарил сельскому музею Почетный атаман Амурского казачьего войска Владимир Крюков. Кстати, дальневосточный писатель и член-корреспондента РАЕН свою коллекцию начал собирать, по его словам, «с чердака», как только открыл дедовский сундук. Из всех «трофеев» тогда его больше всего заинтересовал непонятный медный предмет, чем-то напоминающий турку для приготовления кофе. Он обращался ко многим, но никто не смог объяснить, что же это такое. И только после долгой переписки со специалистами наконец узнал: в его руки попало… походное полковое кадило.

Потомственный казак большую часть своей коллекции выкупает за собственные деньги. Только музею истории Хабаровска он передал в дар более 650 редких предметов материальной и духовной культуры населения Приамурья Х1Х-ХХ веков. Его силами вместе с сотоварищами также постоянно пополняются и другие экспозиции. Например, в краеведческом музее подшефного нанайского села Сикачи-Алян под Хабаровском появился бронзовый дух-оберег сэвэн — один из трех имеющихся в мире. Казаки помогают возводить храмы, ставят Поклонные кресты, поддерживают детские военно-патриотические клубы. Они также помогли восстановить Памятник морякам-амурцам в Хабаровске — главный символ краснофлотцев «Бронекатер-302», экипаж которого встретил День Победы у стен рейхстага, а 30 лет спустя навсегда «бросил якорь» в дальневосточной столице.

«Мы свято чтим память своих предков. Ведь именно сословие воинов-земледельцев сыграло огромную роль в открытии, защите и развитии всего Дальнего Востока России. Казаки стали первооткрывателями и основателями всех городов за Уралом. И дело отцов и дедов следует продолжать с такой же самоотверженностью их прямым потомкам», — рассказал Владимир Крюков.

Он подготовил свыше десятка историко-литературных исследований, почти сотни статей, образовательных программ и других научных трудов и всегда помогал простым казакам познавать обычаи, традиции, духовность и веру их дедов и отцов, которые они завещали. «Только при их соблюдении мы сможем создать единые казачьи общества, с четкой вертикалью подчинения и сохранения основных понятий, положений и устоев российского казачества. Без сохранения прошлого нет будущего», — подчеркнул он.

За сохранение историко-культурного наследия казачества активисты села Шереметьево были награждены благодарственными письмами и похвальными листами. Женщинам дарили цветы, детишкам приготовили угощение. В свою очередь, администрация села вручила благодарственное письмо Почетному атаману Амурского казачьего войска Владимиру Крюкову.

Нам удалось поговорить после праздника с одним из казаков, представителем хутора «Восточный» Александром Корольковым:

— Как все-таки сейчас живет современное казачество?

— Раньше видел только тенденцию перетягивания каната атаманами. Каждый — на себя, включая личную и политическую игру. Атаманы погрязли в клевете и обругивании друг друга, позабыв о своей чести и совести. А это впоследствии отразилось и на самом казачьем движении, и на нас, казаках. Забыли атаманы о том, что не казак питается с атаманского стола, а атаман с казачьего, вот и потеряли свой имидж.

— Неужели все так плохо в казачестве?

— Нет, конечно. Среди казаков есть и те, кто верит в будущее и старается своим примером показать пессимистам и злопыхателям, что они не правы. Вот перед вами казаки хутора «Атаманский», пригласившие меня сюда, на праздник казачьего села. Я сегодня впервые увидел действительно позитивную работу казаков, а также неоценимый вклад, вносимый казаками-амурцами в развитие музеев. Вы только посмотрите, с какой радостью жители Шереметьево встречают казаков, они у них частые и почетные гости. Это было действительно здорово. Хлеб, соль, традиционные наряды, восторг в глазах…

— Вас порадовало, что казачью культуру помнят и чтут?

— Да, на меня произвело незабываемое впечатление, как нас встретили и как провожали, когда пришло время уезжать домой.

— Что бы вы пожелали казакам Хабаровского края?

— Всем казакам, атаманам и руководящему составу хочу пожелать начать вести позитивную работу, а не собачиться между собой и не устраивать распри, которые ведут только на подрыв авторитета казачества.

— Как вы считаете, казаки хутора «Атаманский» могут являться таким примером для других?

— Безусловно! Всем бы быть такими дружными, позитивными, добрыми и отзывчивыми, цены бы не было нашему казачеству!!!!!! Любо, братцы!!!!!!

Историческая справка: Шереметьевский поселок Приморской области, Северо-Уссурийского края, Казакевического станичного округа, на правом берегу Уссури, на площадке в полугоре в 170 верстах от Хабаровки, основан в 1860 году. В нем числилась часовня во имя святого Иннокентия Иркутского. (Статистическо-географический справочник. 1894 г.). Село Шереметьево Вяземского района расположено в живописной местности на правом берегу реки Уссури на российско-китайской границе. Образовано оно было казаками.

Виктория Петрова



