Экономим на чиновниках, снижаем транспортный налог — Дегтярев

Михаил Дегтярев внесет в краевую Думу законопроект о снижении транспортного налога

В ходе «прямой линии» с жителями Хабаровского края, врио губернатора Михаил Дегтярев ответил на вопрос, касающийся величины транспортного налога в регионе. Врио губернатора согласился, что жалобы автомобилистов на его размер обоснованы и представил расчёты регионального минфина, доказывающие, что снизить нагрузку на собственников автомобилей можно без существенных потерь для бюджета.

Соответствующий законопроект будет внесен врио губернатора в Законодательную Думу 7 сентября.

«Есть много обоснованных жалоб автомобилистов на то, что транспортный налог у нас один из самых высоких. Экономия по управленческому аппарату у нас будет на уровне 405 млн рублей. Речь идет о снижении расходов на содержание чиновников, депутатов и мировых судей. Я принял решение направить часть сэкономленных средств на компенсацию выпадающих доходов от снижения транспортного налога. Речь идет о 226 млн рублей. В результате транспортный налог у нас будет сопоставим с тем, который платят жители Приморского края, а по ряду позиций даже ниже», — отметил Михаил Дегтярев

Планируется, что в случае одобрения краевыми парламентариями законопроекта, новые правила начисления налога начнут действовать с 2021 года.

Напомним, что транспортный налог в Хабаровском крае один из самых высоких на Дальнем Востоке. Ситуация привела к тому, что многие собственники транспортных средств регистрируют их в соседнем Приморском крае, где налоговая нагрузка на некоторые типы автомобилей в 2-3 раза ниже, чем в Хабаровском крае.



