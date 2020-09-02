Шикарные шляпки для шикарных женщин

В хабаровском парке «Северный» прошла акция гостеприимства

Все было шикарно: и погода, и парк, и цветник, на фоне которого фотографировались женщины в шляпках.

Дамская шляпка — это не «безделица и тряпка». Это очень серьезно. Акция «Шляпная история гостеприимства» проводилась при поддержке Общенационального союза индустрии гостеприимства.

— Эта общественная организация создана полтора года назад для того, чтобы мы, все жители России, развивали внутренний туризм, чтобы гордились тем местом, где живем, и чтобы к нам приезжали, — рассказала Татьяна Аршинова, организатор акции, полномочный представитель ОСИГ на Дальнем Востоке. — Наша миссия не просто прогуляться по парку в шляпках, а рассказать всему миру (благодаря СМИ и соцсетям) какие в Хабаровске живут добрые, красивые, креативные и гостеприимные люди. Шляпка символизирует объединение женщин разных национальностей и вероисповеданий, у каждой из них своя история, откуда бы родом она ни была!

Все самые красивые шляпки создаются из ничего – как и все хорошие репутации. Все тот же город, все тот же парк, а появилась женщина в оригинальной шляпке – и словно ярче стали краски окружающей действительности, кокетливее, что ли.

— Так как я Марина, что значит в переводе «морская», я посвятила шляпку воде. Вся жизнь появилась благодаря этой стихии. Море — это и кормилец, это и место отдыха. Поэтому в шляпке есть и корабль, и сланцы, которые символизируют отдых и беззаботность, и даже ракушки, — рассказала хабаровчанка Марина Бабурченкова. — Конечно, некоторые элементы хранились давно. Например, страусиные перья. Не нашла к сожалению, перья альбатроса или чайки в Хабаровске. Думала долго, всю ночь не спала, а сделала шляпку за два часа.

— Когда в первый раз появилась шляпа в вашем гардеробе?

— Когда мне было 25 лет, в моде была кожаная куртка и шляпа с большими полями. Такую шляпу купила за сто пятьдесят рублей на Центральном рынке в Хабаровске. Зарплата тогда была у меня 60 рублей в месяц. Тогда я была самая модная. Но эта шляпа была качественная, она до сих пор реквизит для детей. Я из нее сделала пиратскую шляпу, завернула поля — вот тебе треуголка. Шляпка — это такой бесценный предмет гардероба в нашу ветреную погоду: и тепло, и красиво. С возрастом у меня целая коллекция шляпок собралась.

— Что дает женщине шляпка?

— Статусность. В шляпке хочется помечтать и выпрямить спинку. Она придает законченность женскому образу.

Дамская шляпка — это очень серьезно. Это искусство.

«Ах, какая шляпка!» — думалось. Хочешь – не хочешь, а взгляд привлечет. А женщине что нужно? Чтобы не затеряться, не раствориться в обыденности, чтобы привлекать к себе восхищённые взгляды. Без этого женщины – как цветы без дождя. Без этого самые прекрасные розы становятся колючими бессмертниками.

— Эту шляпку сделала для меня подруга, — по большому секрету рассказала Нина Лескова.

— Есть места в Хабаровске носить такую красоту?

— Изредка можно, например, на балы надевать, которые проводятся клубом «Ренессанс». Эта шляпка появилась в моем гардеробе два года назад. Есть, конечно, обыкновенные женские шляпки и даже национальная одна, вьетнамская, есть.

— А самая первая?

— Белая панама.

И тут сразу строчки из хита Аллы Пугачевой:

Ах, белая панама, белая панама,

Помнишь, ты её мне надевала, мама?

А я была упряма, всегда была упряма

И каждый день твердила, что мне мала панама.

— А нам нравилось носить панамы. Мы же девочки, нам всегда нравятся шляпки.

Кстати, у амурского народа – нанайцев — тоже были в гардеробе шляпы. Берестяная коническая шляпа называлась «талома апу». Изготавливали ее из куска пропаренной бересты. Шляпа на голове крепилась с помощью двух тесемок. И, конечно, украшалась тонким, замысловатым узором. Такое сегодня в Хабаровске не встретишь. А зря. Зато можно найти наряды чуть ли не от самого Вячеслава Зайцева.

— Пять лет назад свой день рождения я отмечала на Кубани в городе Анапа, там у меня много друзей. Была на фестивалях «Встреча с душой» и «Благодарная жизнь». Мы создавали новые женские образы, водили хороводы, занимались женскими энергиями, пели песни, — рассказывает Галина Залевская. — В Анапе я познакомилась с дизайнером Ириной. Она ученица Славы Зайцева. Увидев ее наряд, я сильно захотела такое же платье. Купила ткань в горошек. И Ирина буквально в течение пятнадцати минут без всяких лекал, без всяких выкроек на моих глазах раскроила. Потом уже моя московская подруга сшила платье.

— А шляпа? Из города Анапа?

— Конечно, это такой же солнечный город, как Хабаровск и Владивосток, где я успешно ходила восемь лет в загранплавание. А потом работала в профилактории ВВС КДВО. В начале 80-х много было летчиков, вернувшихся из Афганистана, 10 дней отдыхали у нас. Я была культорганизатором на общественных началах. Устраивала КВНы, выезды в театры. Те, кто впервые в наш город приезжал, хвалили Хабаровск и говорили: «Какие у вас девушки красивые!». И нас сразу видно. Особенно, когда мы в шляпках.

Как считала Коко Шанель, есть две вещи, суть которых мужчине постичь не дано: это тайна Творения и шляпка его жены.

Конечно, был конкурс на самую красивую шляпу, шляпку, созданную своими руками, и просто приз зрительских симпатий. К слову, за шикарными женщинами в кокетливых шляпках увязались двое хабаровчан в шляпах. Они-то и выбирали победительниц.

А если серьезно, то победила красота – роскошная, хабаровская, женская. Пожалуй, особо нужно выделить хабаровчанку по имени Милана. Конечно, девочка и устала, и даже успела громко порыдать, собрав на себе внимание почти всех участниц шляпного праздника. Было ради чего: приз зрительских симпатий достался этой юной хабаровчанке. Она тоже была в шляпке. Шляпки, как и любовь, всем возрастам покорны.

Вот они, хабаровские женщины! Шляпку из подручных предметов смастрячат, да так, что, когда наденут, глаз не отведешь. И обед приготовят – пальчики оближешь. Так что, гости дорогие, приезжайте! Коронавирус, говорят, отступает. Милости просим!

Организаторы акции – АНО «Федерация развития индустрии гостеприимства и туризма «Душа народа», «Союз деловых женщин».

Юрий Вязанкин